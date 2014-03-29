Karšto vandens poveikio privalumai
Veiksmingas valymas naudojant aukštą slėgį. Dar veiksmingesnis naudojant karštą vandenį. Lyginant su valymu be slėgio, Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiai pasižymi įspūdingais privalumais ekonomiškumo, valymo rezultatų ir poveikio aplinkai atžvilgiu. HDS karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginių privalumai dar labiau išryškėja valant sunkiai įveikiamą purvą. Kärcher HDS įrenginiai yra geriausias sprendimas valant alyvas, riebalus ir baltymus, o taip pat įsisenėjusį purvą.
Aiškus karšto vandens naudojimo privalumas.
Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai gali padidinti vandens temperatūrą nuo maždaug 12°C iki 155°C. Todėl galima sumažinti darbinį slėgį, valymo laiką ir reikiamos valymo priemonės kiekį. Valymas karštu vandeniu leidžia optimizuoti valymo procesą, o rezultatai būna įspūdingi.
Geresni valymo rezultatai
Karštas vanduo suminkština sustingusią alyvą ir riebalus, be to, stipriai pagerina emulsavimą, todėl šio purvo valymas palengvėja. Maisto pramonėje, baltymai ir riebalai gali būti veiksmingai atlaisvinami, naudojant karštą vandenį.
Mažesnės valymo priemonės sąnaudos
Riebalai, alyvos, derva ir t.t. dažniausiai gali būti pašalinami naudojant vien karštą vandenį, todėl galima naudoti žymiai mažiau valymo priemonės arba jos galima nenaudoti iš viso. Toks valymo būdas leidžia ne tik sutaupyti, bet taip pat apsaugo aplinką ir tausoja išteklius.
Trumpesnis džiuvimo laikas
Paviršiai, nuvalyti naudojant karštą vandenį, greičiau džiūsta karščio dėka, todėl greičiau tinka tolesniam apdorojimui ar naudojimui.
Geresnė higiena
Žymus mikrobų kiekio sumažėjimas, kai valoma naudojant karštą vandenį. Toks mikrobų mažinimo būdas, nenaudojant dezinfekavimo priemonių, visiškai atitinka daugumą higienos reikalavimų.
Trumpesnis darbo laikas
Naudojant karštą vandenį purvas yra atlaisvinamas greičiau, todėl sutaupoma iki 35% laiko. Tai reiškia, kad galima veiksmingai ir ekonomiškai atlikti daugybę valymo užduočių.
Aiški išvada: HD ir HDS kainų palyginimas.
Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginio pirkimo ir priežiūros pradinė kaina yra šiek tiek didesnė dėl papildomo degiklio ir energijos suvartojimo. Karšto vandens naudojimas leidžia sutaupyti iki 35% laiko ir pagerina valymo rezultatus. Be to, naudojant HDS įrenginį dažniausiai nelieka išlaidų, kurias reikėtų skirti valymo priemonėms.
Aukštesnė temperatūra geresniems rezultatams.
Šilumos energija yra svarbus veiksnys valymo procese. Karštis pagreitina cheminius procesus; kai temperatūra padidėja 10°C, reakcija pagreitėja du kartus. Kai temperatūra padidėja 20°C, reakcija pagreitėja keturis kartus. Alyva, riebalai ir suodžiai yra pašalinami greičiau ir lengviau. Alyvos ir riebalų emulsija vandenyje pagreitėja. Įkaitintas paviršius taip pat greičiau džiūsta. Praktikoje, didesnė vandens temperatūra gali sutrumpinti valymo laiką iki 35%, o rezultatai bus žymiai geresni. Sumažinus vandens kiekį, gali būti pasiekta srovės temperatūra, siekianti net 155°C. Garo, kuriame nėra mineralų, ir slėgio derinys gali atlaisvinti net sunkiausiai įveikiamą purvą. Taip užtikrinami puikūs valymo rezultatai net be cheminių priemonių naudojimo. Garo etapas idealiai tinka bituminių dangų valymui, dažų sluoksnio, suodžių, kerpių ir dumblių pašalinimui.
Našumas nepriklauso nuo klasės.
Efektyvumas - tai optimalus galios ir užduoties, kurią reikia atlikti, suderinimo rezultatas. Kärcher karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai būna įvairių klasių ir modelių, todėl galima parinkti tinkamą įrenginį beveik kiekvienam operatoriui ir tikslui.
Kärcher HDS-U vertikalių aukšto slėgio plovimo įrenginių klasė
Aukštos kokybės, tvirti įrenginiai, pasižymintys maksimaliu mobilumu, skirti naudojimui įvairiose vietose: puikus manevringumas ir lengvas transportavimas.
Idealiai tinka šioms pramonės sritims::
Kärcher HDS-C kompaktiškų aukšto slėgio plovimo įrenginių klasė
Mobilūs aukštos slėgio plovimo įrenginiai, skirti naudojimui pagal poreikį, kai reikia dažnai keisti valymo vietas: lengvai transportuojami, tačiau galingi.
Idealiai tinka šioms pramonės sritims:
Kärcher HDS-M vidutinės klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Kasdieniniam mechanizmų ar paviršių valymui. Stumdymo principas parodo, kad puikus mobilumas gali būti pasiekiamas ir šioje klasėje.
Idealiai tinka šioms pramonės sritims:
Kärcher HDS-S super klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Tinkamas sprendimas siekiant atlikti pasikartojančias valymo užduotis, kai reikia išvalyti didelius kiekius purvo ar sunkiai įveikiamą purvą, pavyzdžiui, nuolatiniam sudėtingam naudojimui statybvietėse, žemės ūkyje, teikiant komunalines paslaugas ar pramonėje.
Idealiai tinka šioms pramonės sritims:
Kärcher HDS-E specialios klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Šis karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, kurio veikimo metu nesusidaro išmetamosios dujos, turi elektrinį vandens šildytuvą ir idealiai tinka vietose, kuriose išmetamosios dujos yra nepageidaujamos ar draudžiamos, pvz., maisto perdirbimo įmonėse, ligoninėse, didelėse virtuvėse arba fabrikuose.
Idealiai tinka šioms pramonės sritims: