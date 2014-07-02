Super klasė
Super klasės aukšto slėgio įrenginiai su vandens pašildymu – efektyviam kasdieniam naudojimui. Automobilių pramonėje, žemės ūkyje, statybose ar kitose pramonės šakose: mobilūs, super klasės įrenginiai užtikrina pačių sudėtingiausių valymo užduočių atlikimą greitai ir užtikrintai.
ŠI NAUJOVĖ PALENGVINA JŪSŲ DARBĄ
Mūsų HDS įrenginiai puikiai suderina didžiausią našumą ir ergonomiką. Šie gaminiai yra aukščiausios klasės ir atitinka pažangiausių naujovių ir bekompromisės kokybės bei maksimalaus patogumo lūkesčius.
Pati geriausia ergonomika
Ergonomika yra labai svarbi dirbant su karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiais ir siekiant užtikrinti komfortišką darbą. Aukščiausios klasės karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai standartiškai komplektuojami su „EASY!Force“ aukšto slėgio pistoletu. Pistoletas naudoja aukšto slėgio srovės grįžtamąją jėgą, kad sumažintų išlaikymo jėgą beveik iki nulio. Galia gali būti reguliuojama servo valdikliu spaudžiant gaiduką. 1050 milimetrų ilgio nerūdijančiojo plieno purkštuvą galima sukinėti ir tai gerokai palengvina darbų atlikimą.
Inovacijos naudotojui
Aukšto slėgio žarnos paruošimas užima daug laiko ir sukelia nemažai rūpesčių, todėl įrenginyje yra automatinė žarnos ritė, kuri gali sutrumpinti paruošimo laiką iki 50 proc. 20 m. ilgio žarną galima lengvai suvynioti ir išvynioti net iki 45° kampu. Dėl „ANTI!Twist“ funkcijos žarna atliekant šį procesą nesusipainioja. Dar vienas pliusas: „Ultra Guard“ žarna yra padengta teflono® danga ir pasižymi naujais atsparumo dilimui standartais.
Patogus naudojimas nuo A iki Z
Siūlydami savo „EASY“ valdymo koncepciją, siekiame, kad prietaiso valdymas būtų kuo paprastesnis. Vienas iš to sprendimo būdų – tiesiogiai per gaubte esančią angą pasiekiamas reguliatorius, kuriuo nustatomas srautas ir slėgis. Jei viskas nustatyta į minimalią padėtį, įjungiamas garų lygis. Temperatūrą galima reguliuoti naudojant valdymo skydelyje esančia svirtimi. Be to, mūsų karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiuose gausu praktiškų laikymo galimybių: ant prietaiso galima laikyti purkštuvą, maitinimo laidą, purkštukus ir įrankius. Modeliuose, kuriuose nėra automatinio žarnos būgno, vietoj jo yra papildoma dėtuvė. Galiausiai yra 2 valymo priemonių talpos su tikslaus matavimo ir skalavimo funkcija, o visos techninei priežiūrai reikalingos sudedamosios dalys yra greitai pasiekiamos.
Lengva manevruoti
Mūsų karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiai yra sukurti pagal specialų judėjimo principą, kad juos valdyti būtų kuo paprasčiau. Tai užtikrina dideli ratai, 2 besisukantys ratukai, laiptelis ir ergonomiškos rankenos.
Dėmesys ilgaamžiškumui
Dėl aukštos kokybės medžiagų ir išbandytos technologijos mūsų karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiai yra saugi investicija. Ašinis stūmoklinis siurblys su keraminiais stūmokliais, vandeniu aušinamas, lėtai veikiantis 4 polių elektros variklis ir patikrinta degiklio technologija užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Plastikinis gaubtas apsaugo visas pažeidžiamas sudedamąsias dalis net ir dirbant sudėtingomis sąlygomis. Įrenginyje taip pat yra kalkių šalinimo skysčių talpa, kuri apsaugo nuo kalkėjimo – tai yra privalumas siekiant užtikrinti šildymo spiralių ilgaamžiškumą, ypač vietovėse kur naudojamas kietas vanduo.
Tvarumas vienu mygtuko paspaudimu
„eco!efficiency“ režimą galima įjungti atsižvelgiant į nešvarumų pobūdį, kiekį ir lygį. Tai leidžia taupyti energiją ir tvariai atlikti valymo darbus esant 60 °C temperatūrai.
100 procentinis veikimo patikimumas
Didelis vandens filtras, apsauginiai vožtuvai, temperatūros reguliatorius, išmetamųjų dujų jutiklis ir švelnaus slopinimo sistema (SDS) visuomet užtikrina, kad įrenginys veiks patikimai.
HDS SUPER KLASĖ: PATIKIMAS PAGALBININKAS SUNKIEMS DARBAMS
Mūsų „Classic“ serijos įrenginiai pritaikyti sudėtingiems darbams. Patikima technologija, paprastas valdymas ir tvirta konstrukcija. Puikiai pritaikyti priedai ir aukščiausia kokybė už patrauklią kainą – tai „Classic“ linija
Tvirtas ir patvarus
Karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiai, sukurti sudėtingoms darbo sąlygoms – tai mūsų „HDS Classic“ įrenginiai. Jie turi vamzdinį plieninį rėmą ir tvirtą, galingą alkūninio veleno siurblį su keraminiais stūmokliais. Patikimas vandeniu aušinamas, lėtai veikiantis 4 polių elektros variklis yra labai patvarus. Didelis vandens filtras apsaugo, kad į prietaisą nepatektų didesnės nešvarumų dalelės, taip išvengiant siurblio gedimo.
Galingas ir tvarus
Vidutinės klasės įrenginių darbinis slėgis siekia 200 barų, o didžiausias našumas – 1300 l/h. Tai reiškia, kad sunkiausiai įveikiamiems nešvarumams nelieka jokių šansų. „eco!efficiency“ režimą galima įjungti atsižvelgiant į nešvarumų pobūdį, kiekį ir lygį. Tai leidžia taupyti energiją ir tvariai atlikti valymo darbus esant 60 °C temperatūrai
Intuityvus ir lengvai prižiūrimas
Pavyzdžiui, vandens kiekį ir slėgį galima pagal poreikį reguliuoti tiesiai ant siurblio. Centrinė sukamoji rankenėlė užtikrina intuityvų valdymą. Be to, tokius priedus, kaip žarna ar purkštukas, galima greitai sudėti ant prietaiso. Dėl atviros konstrukcijos visos naudojimui reikalingos sudedamosios dalys yra greitai pasiekiamos, o tai užtikrina kokybišką įrenginio priežiūrą.
Saugus ir mobilus
Didelės ir pradūrimams atsparios padangos užtikrina lengvą valdymą ir sklandų darbą net ir nelygioje vietovėje. Be to, ant vamzdinio plieno rėmo yra sumontuotas krano kablys, kad įrenginį būtų galima lengvai pakrauti kranu.
Ekonomiškas
„HDS Classic“ serijos karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiuose daugiausia dėmesio skiriama pagrindinėms funkcijoms ir siūlomi tik būtiniausi priedai. Taip užtikrinama, kad „Kärcher“ kokybė ir didžiausias našumas būtų pasiekiami už prieinamą kainą.