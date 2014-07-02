Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Su karštu vandeniu, aukšto slėgio plovimo įrenginiai su vandens pašildymu valo daug geriau nei su šaltu vandeniu ir esant tam pačiam vandens slėgiui. Kärcher įrenginiai žavi aukščiausio lygio komfortu ir naujausiomis technologijomis.
Super klasė
Automobilių pramonėje, žemės ūkyje, statybose ar kitose pramonės šakose: mobilūs, super klasės įrenginiai užtikrina pačių sudėtingiausių valymo užduočių atlikimą greitai ir užtikrintai.
Vidutinė klasė
Automobilių ar nekilnojamo turto pardavėjams, žemės ar komunaliniam ūkiui: vidutinės klasės įrenginiai yra novatoriškų technologijų ir maksimalaus panaudojimo kombinacija. Puikiai tinka sudėtingoms valymo užduotims.
Kompaktinė klasė
Transporto priemonių valymas. Transporto priemonių variklių valymas. Nešvarumų šalinimas nuo lauko laiptų. Aukšto slėgio karštas vanduo, kurio slėgis siekia iki 180 barų ir 900 l/h. Pristatome naują „Compact“ asortimentą.
Vertikalių įrenginių klasė
Šie galingi ir patvarūs įrenginiai puikūs dėl savo manevringumo ir lengvo transportavimo. Dėl šių priežasčių vertikalūs įrenginiai yra puikus ekonomiškas pasirinkimas dirbtuvėms, mažiems garažams ir valymo paslaugų įmonėms.
Specialūs įrenginiai
Tuomet, kai išmetamosios dujos yra nepageidaujamos ar uždraustos: specialiosios klasės įrenginiai su elektriniu vandens pašildymu puikiai tinka naudojimui higieniškai švariose patalpose, ligoninėse, valgyklų virtuvėse ar viešosiose sanitarinėse zonose.
Vidaus degimo variklis
Ten, kur nėra energijos šaltinio, aukšto slėgio plovimo įrenginiai su vidaus degimo varikliu – siūlo maksimalų universalumą ir nepriklausomybę.
HDS Priekaba
Universalus, mobilus ir autonominis sprendimas profesionaliam naudojimui savivaldybės institucijose, statybos ir pramonės sektoriuose. Konfigūruojamas, ypač efektyvus, patikimas ir patogus naudoti. Integruotas 500 litrų vandens bakas ir 100 litrų talpos degalų bakas leidžia įrenginiui autonomiškai dirbti iki 60 minučių – nereikia prijungti elektros ar vandens tiekimo.