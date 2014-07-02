Ultra aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Ultra aukšto slėgio valymo sistemos Dar daugiau galios sudėtingoms užduotims. Kai tradicinių aukšto slėgių įrenginių techniniai pajėgumai yra nepakankami, Kärcher ultra aukšto slėgio valymo įrenginiai siūlo jums sprendimą. Su karštu ar šaltu vandeniu ir vandens slėgiu nuo 600 iki 2500 barų, jie gali patikimai pašalinti patį sudėtingiausią purvą ir įvairias dangas, dažus be jokių cheminių priemonių. Idealiai tinka sunkiausiems pramonės ir statybos darbams.
Šalto vandens rėminiai plovimo įrenginiai
Tvirtas rėminis dizainas apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Galimybė įrenginį kelti kranu, vežimėlio principo važiuoklė paprastam transportavimui ir begalė kitų privalumų, kurie nulemia šio įrenginio pasirinkimą profesionaliam naudojimui nepriklausomai ar tai būtų benzininė ar elektrinė įrenginio versija.