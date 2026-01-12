Antgaliai ir plovimo antgaliai
Vanduo savo tikruoju pavidalu. Optimaliai laistyti galima tik tinkamai sureguliavus išpurškiamo vandens srautą. Turėdamas platų laistymo pistoletų ir antgalių asortimentą, Kärcher užtikrina tinkamą laistymo sprendimą kiekvienoje situacijoje. Vandens srautas ir jo kiekis gali būti nustatomi tiksliai pagal kiekvieno augalo poreikius. Puikus efektas: vanduo nešvaistomas veltui. Jis nukreipiamas ten, kur jo reikia. Itin rekomenduojamas: Premium serijos aukštos kokybės metalinis laistymo pistoletas. Šis elegantiškas prietaisas itin tvirtas ir patogus, paverčiantis laistymą tikrai maloniu užsiėmimu.
0 Produktai