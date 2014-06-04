Kärcher Rain System™
Lietus pagal užsakymą! Naujoji Kärcher Rain System® tobulai įsiterpia tarp gyvatvorių, krūmų, daržovių lysvių ir gėlynų. Vanduo nukreipiamas tiksliai ten, kur jo reikia, taupiai ir racionaliai. Kärcher Rain System® suderina mikro drėkinimo ir įprasto laistymo privalumus. Ši sistema veikia esant iki 4 barų vandens slėgiui, ji komplektuojama su 1/2" PVC laistymo žarna bei drėkinimo ir mikro laistymo purkštukais. Norint sistemą apsaugoti nuo per didelio vandens slėgio ir galimų nešvarumų patekimo, papildomai gali būti naudojami vandens slėgio reguliatoriai ir vandens filtrai. Kärcher Rain System® gali būti individualiai pritaikyta bet kuriam sodui.
