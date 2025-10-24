Jungtys/adapteriai
Greitos jungtys bei čiaupo adapteriai – lankstūs bet kokiems poreikiams. Sujungimas, prijungimas, atjungimas ir taisymas: tai Kärcher greitos jungtys, tinkančios visoms įprastoms "click" jungčių sistemoms ir visoms įprasto skersmens laistymo žarnoms. Nesvarbu kokio skersmens būtų laistymo žarna – 1/2", 5/8" ar 3/4": visoms joms Kärcher greitos jungtys idealiai tinka - garantuojame! Universalios greitos jungtys itin sandarios bei patvarios, taip pat pasižymi maksimaliu tempimo stiprumu. Greitos jungtys galimos su arba be Aqua Stop funkcija. Premium serijos jungtys komplektuojamos su aliuminiu laistymo žarnos fiksatoriumi ir minkšto plastiko rankenėlėmis patogesniam naudojimui. Ir žinoma, Kärcher greitos jungtys tinka visoms įprastoms "click" jungčių sistemoms.