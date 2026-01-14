ŽARNŲ LAIKYMO SPRENDIMAI
Žarnos, laikomos tvarkingai ir lengvai pasiekiamoje vietoje. „Kärcher“ žarnų laikymo įrenginiai, tokie kaip žarnų dėžės, žarnų vežimėliai, žarnų ritės ir žarnų pakabos – tai lyg saugūs ir švarūs namai jūsų žarnoms. Jie apsaugo nuo užkliuvimo pavojaus, be to nebereikia vargti tampant besipainiojančias žarnas paskui save.
TAVO SODAS. TAVO KŪRINYS
Niekada nežinai, kada ateis įkvėpimas. O su „Kärcher“ žarnų laikymo sprendimais visada turėsite įrankius, kurie padės įgyvendinti visas jūsų gėlių auginimo svajones. Be to, jų estetiškas dizainas įsilies į bet kokią aplinką ir nesugadins jūsų rojaus kampelio atmosferos. Tvirti ir nesenstantys, išliekantys per amžius. „Kärcher“ žarnų laikymo sprendimai. Dar daugiau kūrybiškumo sode ir mažiau chaoso laistant augalus.
ŽARNŲ DĖŽĖS
HBX 5.35 automatinė žarnos dėžė
Visada tinkamiausioje vietoje: stilinga žarnos dėžė tvirtinama prie sienos taupant vietą ir prijungiama prie čiaupo jungiamąja žarna. Dėl sieninio laikiklio žarnos dėžę galima pasukti daugiau nei 180 ° kampu, todėl nesunkiai pasieksite kiekvieną sodo kampelį. Sodo žarną lengva ištempti iki maksimalaus ilgio. Yra numatyti atitinkami fiksavimo etapai: žarna užsifiksuoja trumpais intervalais visiškai automatiškai. Švelniai patraukus už žarnos galo, fiksavimo mechanizmas atlaisvinamas, kad žarna būtų automatiškai ir kontroliuojamu būdu įtraukta be jokių užsilenkimų ar mazgų. Dar vienas žarnos dėžės privalumas – „FlexChange“, novatoriška montavimo sistema, leidžianti lengvai nuimti žarnos dėžę nuo sieninio laikiklio ir uždėti ant atskirai įsigyjamo žarnos smaigo arba atvirkščiai. Sieninis laikiklis taip pat yra nuimamas ir turi specialias vietas antgaliams ir laistymo priedams saugoti. Be to, žarnos dėžė atspari UV spinduliams ir šalčiui, todėl gali būti laikoma ant namo sienos ištisus metus.
Žarnos smaigas HBX automatinėms žarnų dėžėms
Žarnos smaigą galima įrengti bet kur. Tvirtas metalinis smaigas tiesiog įsukamas į žemę ir sukuria itin stabilų pagrindą žarnos dėžei. Dėl integruoto gulstainio žarnos smaigą galima sumontuoti netgi ant nelygaus paviršiaus. Dėl inovatyvios „FlexChange“ technologijos žarnos dėžę galima uždėti ant žarnos smaigo ypač lengvai ir nenaudojant jokių įrankių. O dėl 360 ° pasukimo spindulio užtikrinama maksimali judėjimo laisvė laistant – žarna nesunkiai pasieksite kiekvieną sodo kampelį.
HBX 2.10 kompaktiška žarnos dėžė
HBX 2.10 žarnos dėžė – idealus sprendimas laistant augalus balkonuose, stogų terasose ir mažuose soduose arba naudojant kelyje ir stovyklavietėse. Dėžė tiekiama paruošta naudoti, komplekte yra visi reikiami priedai, kad žarną galima būtų naudoti už namų ribų. Žarną galima greitai ir lengvai suvynioti naudojant sulankstomą rankeną. Be to, dėl patikimos apsaugos nuo lašėjimo sistemos su dviem „Aqua Stop“ jungtimis žarną paprasta atjungti, nesusidaro vandens tiškalai. Šis sprendimas kartu su išmaniąja priedų ir žarnų antgalių saugojimo koncepcija užtikrina, kad vandens žymės ant kilimų ar parketo taps praeitimi. Dėžė išsiskiria kompaktiškais matmenimis, todėl ją galima laikyti net mažiausiose patalpose, pavyzdžiui, spintelėje po virtuvės kriaukle. Be to, dėžę galima sumontuoti ant sienos. Žarnos dėžę taip pat galima naudoti su „Kärcher“ K 2–K 4 aukšto slėgio plovimo įrenginiais, norint tiekti į juos vandenį.
ŽARNOS VEŽIMĖLIS
Metalinis žarnos vežimėlis HT 6 M
HT 6 M modelis turi viską, ko reikia geram žarnos vežimėliui. Jame įrengta metalinė žarnos ritė, jis ypač tvirtas, tačiau prireikus labai lengvai vežiojamas iš paskos. Naudodami išmaniąsias greitojo atleidimo svirtis, greitai ištrauksite rankeną iki reikiamo aukščio, kad vežimėlį būtų patogu traukti. Platus žarnos vežimėlio pagrindas užtikrina idealų stabilumą, o dėl patvaraus žarnos kreiptuvo ir ergonomiškos sukamosios rankenos žarną suvyniojama ypač lengvai ir patikimai. Ir tai dar ne viskas: žarnos vežimėlis stebina papildomomis patogiomis funkcijomis, tokiomis kaip nuo lašėjimo sauganti sistema, praktiškas antgalių laikiklis ir sulankstoma sukamoji rankena, padedanti taupyti vietą.
LAISTYMO ŽARNOS RITĖ
Metalinis žarnos laikiklis HR 4.30
Ar ant sienos, ar jūsų žaliojoje oazėje – HR 4.30 žarnos ritės rinkinys visada atrodo nepriekaištingai. Laistant augalus ritę galima palikti pritvirtintą prie sienos arba tiesiog nuimti ir pernešti į reikiamą vietą. Trikampė forma su žemu svorio centru užtikrina neįtikėtiną žarnos ritės stabilumą net padėjus vidury sodo, o su lengvai sukama ergonomiška rankena žarną galės suvynioti netgi vaikas.
ŽARNOS PAKABA
Žarnos pakaba „Plus“
Tvirta ir elegantiška „Kärcher“ žarnos pakaba „Plus“ idealiai jums tiks, jei norite žarnos laikymo įrenginį lengvai pritvirtinti prie išorinės sienos. Praktiška žarnos pakaba padeda taupyti vietą, be to, ant jos galima laikyti antgalius ir purkštuvus. Šis žarnos laikymo įrenginys tinka visoms įprastoms sodo žarnoms. Taigi, dabar niekas nebetrukdys jums pasinerti į sodininkystės malonumus. Novatoriškos „Kärcher“ žarnų laikymo sistemos nustato naujus funkcionalumo, dizaino ir kokybės standartus. Idealiai tinka norint greitai suvynioti ir išvynioti žarną ir užima minimaliai vietos. „Kärcher“: išmintingas pasirinkimas jūsų laistymo poreikiams.
Garantijos pratęsimas laistymo žarnų laikikliams
5 metams pratęsta garantija galioja:
Karcher formoje nurodytoms laistymo sistemoms – žarnų dėžėms, vežimėliams, ritėms bei laikikliams, įsigytoms Lietuvoje;
užpildžius pratęstos garantijos formą per 4 savaites nuo įsigijimo dienos;
tik privatiems pirkėjams.