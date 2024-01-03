VIENERIŲ METŲ GARANTIJOS PRATĘSIMAS SIGNATURE GAMOS ĮRENGINIAMS
Išnaudokite visus pranašumus: garantijos pratęsimas
Siūlome ypatingą pranašumą – garantijos pratęsimą vieneriems metams visiems „Signature Line“ gaminiams juos užregistravus. Sertifikatą gausite el. paštu. Laikykite šį dokumentą kartu su pirkimo įrodymo originalu, kad galėtumėte pasinaudoti garantinio įvykio atveju.
Pastaba: kad garantijos pratęsimas galiotų, registracija turi būti atlikta per 4 savaites nuo pirkimo datos. Papildomą garantiją gali įsigyti tik privatūs asmenys.