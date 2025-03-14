NAUJOJI T SERIJA
Tvarūs, ergonomiški, itin tylūs: naujieji „Kärcher“ T serijos dulkių siurbliai atitinka aukščiausius profesinius reikalavimus
Naujosios „Kärcher“ T serijos sauso valymo dulkių siurbliai pasižymi ergonomišku dizainu, kuris dera su tikruoju tvarumu. Jie veikia beveik negirdimai ir užtikrina puikius valymo rezultatus. Šie įrenginiai gaminami tausojant išteklius, jų sudėtyje yra 45 proc. perdirbto plastiko. Jie stebina didžiule siurbimo galia, plačiu priedų asortimentu ir patraukliu kainos bei našumo santykiu ir atitinka aukščiausius efektyvumo ir ekonomiškumo reikalavimus. Stabili važiuoklė, tvirtas korpusas, apsauginiai buferiai ir dideli ratai – šie moduliniai dulkių siurbliai yra ypač patvarūs ir ilgaamžiai. Galingi 36 V „Kärcher Battery Power+“ akumuliatoriai užtikrina ilgą akumuliatorinių modelių veikimo laiką. Laidinių modelių sukeliamo triukšmo lygis siekia vos tik 52 dB(A) – tai itin tylūs įrenginiai, idealiai tinkantys naudoti triukšmui jautriose vietose, pvz., viešbučiuose ar ligoninėse.
T serija trumpai
T 10/1
Bako talpa (l): 10
Konteinerio medžiaga: plastikas (45 % perdirbtų medžiagų)
Maks. vardinė galia (W): 500
Oro srauto greitis (l/s): 38
Vakuumas (mbar): 185
Garso slėgio lygis (dB[A]): 52
Stovėjimo padėtis: taip
Plyšių antgalis: taip
Kištukinis maitinimo kabelis: taip
Maitinimo kabelio ilgis (m): 12
Kabelio įtraukimo sistema: taip
Svoris (kg): 6,6
T 15/1
Bako talpa (l): 15
Konteinerio medžiaga: plastikas (45 % perdirbtų medžiagų)
Maks. vardinė galia (W): 500
Oro srauto greitis (l/s): 38
Vakuumas (mbar): 185
Garso slėgio lygis (dB[A]): 52
Stovėjimo padėtis: taip
Plyšių antgalis: taip
Kištukinis maitinimo kabelis: taip
Maitinimo kabelio ilgis (m): 12
Kabelio įtraukimo sistema: taip
Svoris (kg): 6,9
T 10/1 Bp
Akumuliatorius: 36 V
Bako talpa (l): 10
Konteinerio medžiaga: plastikas (45 % perdirbtų medžiagų)
Maks. vardinė galia (W): 500
Oro srauto greitis (l/s): 40
Vakuumas (mbar): 223
Garso slėgio lygis (dB[A]): 59
Veikimo laikas su 7,5 Ah akumuliatoriumi: maks. 62 min
„eco!efficiency“ režimas: taip
Stovėjimo padėtis: taip
Plyšių antgalis: taip
Svoris (kg): 6,8
T 15/1 Bp
Akumuliatorius: 36 V
Bako talpa (l): 15
Konteinerio medžiaga: plastikas (45 % perdirbtų medžiagų)
Maks. vardinė galia (W): 500
Oro srauto greitis (l/s): 40
Vakuumas (mbar): 223
Garso slėgio lygis (dB[A]): 59
Veikimo laikas su 7,5 Ah akumuliatoriumi: maks. 62 min.
„eco!efficiency“ režimas: taip
Stovėjimo padėtis: taip
Plyšių antgalis: taip
Svoris (kg): 7,1
Pranašumai
Perdirbtų medžiagų naudojimas
Radome gerą pusiausvyrą: 45 proc. įrenginio sudėties sudaro perdirbtos medžiagos. Įrenginiui reikalingos energijos sąnaudos yra žymiai sumažinamos jau gamybos metu, o vertingų žaliavų sunaudojimas minimalus. Naudojant tvarias perdirbtas medžiagas, gaminant vieną vienetą sutaupoma iki 2,0 kg naujo plastiko.
Ergonomiškas dizainas
Dėl ergonomiškos, grakščios konstrukcijos, patogios nešiojimo rankenos ir mažo svorio įrenginius nesunku nešioti laikant arti kūno. Kompaktiška konstrukcija padeda užtikrinti sveikatos ir saugos darbe reikalavimų laikymąsi, sumažina rankų ir nugaros įsitempimą ir apsaugo nuo sveikatos problemų. Ergonomiška alkūnė palengvina siurbimą, vamzdį patogu laikyti rankoje.
Mažesnės energijos sąnaudos
Su naująja T serija pristatome laidinius įrenginius, kurie užtikrina mažesnį energijos suvartojimą (500 W vietoje 700 W). O naudojant akumuliatorinius modelius, veikimo laikas žymiai pailgėja siurbiant „eco!efficiency“ režimu, kuris taip pat užtikrina mažesnį triukšmo lygį.
Toks tylus, kad praktiškai begarsis
Naujosios T serijos laidiniai siurblių modeliai pasižymi išskirtinai žemu triukšmo lygiu – vos 52 dB(A). Dėl mažo skleidžiamo triukšmo darbas tampa ergonomiškas, be to siurbliai idealiai tinka valant dieną netgi triukšmui jautriose vietose.
EC variklis (Bp modeliai)
Dėl elektroniniu būdu valdomos pavaros ši technologija turi daugybę privalumų, tokių kaip didesnis efektyvumas ir našumas su mažesnėmis energijos sąnaudomis. Tai lemia žymiai ilgesnį dulkių siurblio tarnavimo laiką.
HEPA-14 filtras
HEPA-14 filtras (pagal DIN EN 1822:2019 standartą) patikimai šalina iš patalpos oro įvairiais daleles ir virusus, tokius kaip SARS-CoV-2. Dėl aukšto 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnio garantuojami aukščiausi saugos standartai.
Tvarumas
Atsakingas požiūris į medžiagas. Švari pergalė
Naujoji „Kärcher“ T serija – puikus tvarumo pavyzdys. Joje dera aplinkai nekenksmingos medžiagos ir inovatyvios gamybos technologijos. Įrenginių sudėtyje yra 45 proc. reciklato – perdirbto pramoninio plastiko. Tokiu būdu gaminant vieną įrenginį sutaupoma iki 2,0 kg gryno plastiko. Pramoninis reciklatas yra vertinga medžiaga, gaunama iš gamybos atliekų, tokių kaip brokuoti gaminiai, nuopjovos ir medžiagų perteklius, ir grąžinama į ciklą. Taip sumažėja į sąvartyną išvežamų atliekų kiekis, taupomi gamtos ištekliai ir saugoma aplinka. Ekologiška medžiaga leidžia sumažinti tiek energijos suvartojimą, tiek gamybai reikalingų naujų žaliavų kiekį.
Išoriniai sprendimai taip pat svarbūs: T serijos įrenginiai yra ne tik tvariai gaminami, bet ir pakuojami aplinkai nekenksmingu būdu. Nieko nedarome atmestinai. Štai kodėl mūsų pakuotės 80 proc. sudarytos iš perdirbto kartono ir neturi plastikinės dangos. Tai reiškia, kad kartoną galima ramia sąžine grąžinti į ciklą toliau perdirbti. Su T serija demonstruojame, kaip technologinės naujovės ir ekologinė atsakomybė gali būti neatsiejamos visą gamybos ir naudojimo ciklą – tvarų, novatorišką ir išsiskiriantį naujais mąstymo būdais.
Visu greičiu pirmyn tausojant aplinką. Mažiau CO₂ – daugiau galios
Naujoji „Kärcher“ T serija atitinka aukščiausius tvarumo ir inovacijų standartus. Joje dera aplinkai nekenksmingos medžiagos ir energiją taupančios valymo technologijos. Įrenginiai padeda sutaupyti didelius energijos ir CO2 kiekius, ypač vykdant darbus – ekonomiškam valymui švaria sąžine. Be to, akumuliatoriniai Bp modeliai leidžia sutaupyti dar daugiau energijo valant „eco!efficiency“ režimu: taip valydami 1 000 kv. m ploto paviršių sutaupysite apie 1,46 kWh elektros energijos. Su tokiu energijos kiekiu galėtumėte paruošti net 18 šviežios kavos puodelių per valandą.* Be to, iki 53 proc. sumažėja išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.
Dar daugiau – suvartodami mažiau energijos darote ne tik mažesnį poveikį aplinkai, bet ir taupote pinigus. Su T serija „Kärcher“ pristato aplinkai nekenksmingą profesionalams skirtą sprendimą, kuris padeda sumažinti išmetamo CO₂ kiekį, tausoja išteklius ir aktyviai padeda kurti tvaresnę ateitį.
*„eco!efficiency“ režimas, palyginti su standartiniu; apie 0,42 kWh energijos taupymas per valandą. Reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo sritį ir akumuliatoriaus tipą. Išmetamųjų teršalų kiekiai apskaičiuojami pagal energijos poreikius vienam kvadratiniam metrui naudojimo etape („eco!efficiency“ režimas, palyginti su standartiniu).
Iki 69 % energijos sąnaudų sutaupymas per metus.
*Skaičiavimo pagrindas: įrenginio naudojimas 4 valandas per dieną, 260 darbo dienų per metus, elektros energijos kaina 0,268 EUR už kWh (2024 m. lapkričio mėn., Vokietija).
Savybės ir specifikacijos
Novatoriškas modulinis dizainas
Viskas viename: naujoji T serija stebina savo novatorišku moduliniu dizainu ir užtikrina maksimalų lankstumą. Ją sudaro du laidiniai ir du akumuliatoriniai puikiai pritaikyti konkretiems profesionalių naudotojų valymo poreikiams įrenginių modeliai, kurių bako tūris – 10 arba 15 litrų. Tačiau tai dar ne viskas: T serijos moduliškumas peržengia atskirų modelių ribas. Antgalius ir konteinerius galima lanksčiai keisti, pritaikant siurblius skirtingoms valymo užduotims. Modulinė sistema taip pat leidžia greitai pagal poreikį pakeisti priedus, kad tinkama įranga visada būtų po ranka. Dėl tokios pažangios modulinės konstrukcijos viena platforma gali užtikrinti daugybę naudojimo variantų
Geram tikslui
Tvarus ir tvirtas: naujoji modulinių įrenginių T serija siunčia aiškią žinią – ji draugiška gamtai ir novatoriška. Įrenginių sudėtyje yra 45 proc. perdirbto plastiko. Pristatydami šią seriją, daugiausia dėmesio skiriame tikrajam tvarumui, išskirtinei siurbimo galiai ir ilgaamžiškumui. Naudodami perdirbtas medžiagas, sumažiname gamybai reikalingos energijos kiekį, išsaugome vertingas žaliavas ir sutaupome iki 2,0 kg naujo plastiko, reikalingo vienam įrenginiui pagaminti. Perdirbtas plastikas išgaunamas iš gamybos atliekų, tokių kaip brokuoti gaminiai, nuopjovos ir medžiagų perteklius. Taip išvengiama žaliavų švaistymo ir taupomi gamtos ištekliai. Patvarių T serijos įrenginių kokybė išlieka bekompromisė: perdirbtas plastikas pasižymi tomis pačiomis išskirtinėmis savybėmis, kaip ir naujas.
Kompaktiškas dizainas, maksimalus komfortas
Ergonomika lengvai: naujoji modulinių įrenginių T serija stebina savo grakščia konstrukcija ir ergonomišku dizainu, kuris suteikia daugybę privalumų. Dėl ypač kompaktiškos konstrukcijos įrenginius lengva laikyti, jie puikiai telpa į mažas sandėliavimo erdves. Ergonomiška konstrukcija taip pat palengvina transportavimą, nes įrenginius patogu nešioti laikant arti kūno. Dėl to sumažėja fizinė įtampa ir nuovargis. Dėl pažangaus dizaino ypač lengva pasiekti visus priedus ir greitai naudoti visas funkcijas. Su T serija visada turėsite viską, ko reikia efektyviems valymo darbams.
Itin tylus valymas
Įsiklausykite: naujoji modulinių įrenginių T serija stebina savo itin tyliais laidiniais modeliais. Jų skleidžiamas triukšmas siekia vos 52 dB(A), tad jie yra žymiai tylesni nei visi anksčiau išleisti įrenginiai. Šie siurbliai veikia ypač tyliai dėl efektyvaus variklio, o taip pat dėl specialios sandarinimo ir tvirtinimo technologijos. Taigi, šiais siurbliais galima valyti netgi dieną garsui jautrioje aplinkoje, netrukdant aplinkiniams. T serija idealiai tinka naudoti biuruose, viešuosiuose pastatuose, mokyklose, globos namuose, viešbučiuose, kruiziniuose laivuose ir visur, kur būtina saugotis didelio triukšmo.
Daug priedų, bet užima mažai vietos
Viskas po ranka: dėl inovatyvios naujosios T serijos įrenginių konstrukcijos papildomus priedus, tokius kaip plyšių antgalis ar apmušalų antgalis, atsižvelgiant į siurblio modelį, galima laikyti tiesiog ant korpuso. Tokiu būdu nepamesite priedų transportuodami įrenginį, nes jie yra integruojami į korpusą ir lengvai pasiekiami bet kuriuo metu. Sulankstoma rankena ne tik optimizuoja saugojimą mažose erdvėse, bet ir žymiai palengvina transportavimą. Grakšti konstrukcija leidžia transportuoti įrenginį ergonomiškai ir be jokių pastangų. T serija su integruojamais priedais ir sulankstoma rankena savimi įkūnija naujus paprasto valymo įrenginių naudojimo ir prieinamumo standartus.
Higieniškumas, kurį užtikrina HEPA-14 filtras
Saugumas garantuotas: atsižvelgiant į modelį, mūsų naujosios T serijos siurbliuose jau yra įrengtas galingas HEPA-14 filtras arba juos galima papildomai modifikuoti ir pritaikyti HEPA-14 filtrui. Ši filtrų technologija jau ne vieną dešimtmetį naudojama medicinos ir gyvybės mokslų institucijose, tad jos efektyvumas įrodytas. HEPA-14 filtrai veiksmingai sumažina įvairių dalelių ir mikroorganizmų, tokių kaip virusai ir bakterijos, plitimą ore. HEPA-H14 filtras yra patvirtintas pagal DIN EN 1822:2019 ir DIN EN 60335-2-69 standartus ir patikimai sulaiko net mažiausias daleles, pvz., COVID-19 virusus. Todėl T serija žymiai prisideda prie oro švaros palaikymo ir sveikatos apsaugos, nes užtikrina saugią ir higienišką darbo aplinką tiek valytojams, tiek klientams.
Išmanioji kabelio ritė
Ritės efektyvumas: naujosios T serijos laidiniai modeliai turi praktišką, rankiniu būdu valdomą kabelio ritę, padidinančią siurblio naudojimo patogumą ir efektyvumą. Galite pamiršti varginančius kabelio tvarkymo darbus – 12 m ilgio kabelis suvyniojamas vos per kelias sekundes, kad galėtumėte efektyviai dirbti negaišdami ir nešvaistydami laiko. Kištukinį maitinimo kabelį galima greitai ir lengvai pakeisti, taip sumažinant darbų prastovas ir užtikrinant nepertraukiamą valymo procesą. Išmanioji kabelio ritė padeda taupyti laiką, didina našumą ir lengvai prisitaiko prie bet kokios valymo užduoties.
„eco!efficiency“ režimas
Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas, tylus veikimas: naudojami „eco!efficiency“ režimu, naujosios T serijos akumuliatoriniai siurbliai leidžia sutaupyti dar daugiau energijos ir išsiskiria tyliu veikimu. Ši technologija buvo specialiai sukurta siekiant maksimaliai padidinti našumą ir sumažinti energijos sąnaudas, taip užtikrinant ilgesnį akumuliatoriaus veikimo laiką. Naudodami įkraunamą „Battery Power+ 36/75“ akumuliatorių, vienu įkrovimu galite siurbti net iki 68 minučių – idealus sprendimas, kai prireikia naudoti siurblį ilgai ir be pertraukų. Be to, naudojant „eco!efficiency“ režimu siurblys skleidžia dar mažiau triukšmo, tad jį be problemų galima naudoti ir dienos metu.
36 V akumuliatorių galia
Galingas veikimas: su naujosios T serijos akumuliatoriniais modeliais galima naudoti mūsų galingą 36 V akumuliatorių platformą, kuri užtikrina maksimalų efektyvumą ir ilgą veikimo laiką. Siekiant optimalaus našumo, rekomenduojame naudoti „Battery Power+“ įkraunamus akumuliatorius.
„Battery Power+ 36/60“ (2.042–022.0)
„Battery Power+ 36/75“ (2.445–043.0)
Akumuliatoriaus veikimo laikas (min.)
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)