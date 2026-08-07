T 10/1 Bp

Tvirtas, galingas ir ergonomiškai suprojektuotas: T 10/1 Bp akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys yra tvarus, nes jo sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾, ir pasižymi geresnėmis savybėmis, nei laidiniai sauso valymo dulkių siurbliai.

Išskirtinė mūsų T 10/1 Bp akumuliatorinio sauso valymo dulkių siurblio siurbimo galia ir tylus veikimas – vos 57 dB(A) – ypač naudingi viešbučių ir viešojo maitinimo sektoriuje, taip pat individualiems mažmenininkams ir pastatų valymo paslaugų teikėjams. Dulkių siurblys yra tvarus (jo sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾) ir stebina puikiais valymo rezultatais, tvirtumu ir aukščiausios klasės kainos ir kokybės santykiu. Išskirtinį dulkių siurblio valymo našumą užtikrina galingas 36 V „Kärcher Battery Power+“ akumuliatorius. T 10/1 Bp yra kompaktiškas, atsparus pasvirimui ir manevringas, o jo konteinerio talpa – 10 litrų. Dėl sulankstomos rankenos siurblį nesunku ergonomiškai gabenti laikant arti kūno. Dėl integruotos priedų laikymo sistemos kartu tiekiamą plyšių antgalį visada galima laikyti ant T 10/1 Bp, lengvai pasiekiamoje vietoje. Papildomai galima įsigyti itin efektyvų HEPA 14 filtrą. Užsisakydami šią įrenginio versiją atkreipkite dėmesį, kad akumuliatorius ir suderinamas greitasis įkroviklis užsakomi atskirai.

Savybės ir privalumai
T 10/1 Bp: Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagų
Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagų
Mažesnis žaliavų ir energijos sunaudojimas gaminant. Mažesnis išmetamo CO₂ kiekis dėl gamybos iš perdirbtų medžiagų.
T 10/1 Bp: eco!efficiency režimas
eco!efficiency režimas
Tvarus dėl mažesnių energijos sąnaudų. Mažesnis skleidžiamas garsas ir triukšmo tarša. Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas.
T 10/1 Bp: Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainas
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainas
Ergonomiškas nešiojimas: priglunda prie kūno. Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena. Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Mažas tik 57 dB(A) veikimo triukšmas
  • Idealiai tinka darbui triukšmui jautriose vietose.
  • Mažesnis triukšmo lygis net naktį.
  • Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Mažas svoris
  • Patogus transportavimas.
  • Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
  • Tinka su visomis 36 V "Kärcher Battery Power+"/Power baterijomis.
  • Integruotas likusio veikimo laiko ekranas ant akumuliatoriaus.
  • Akumuliatoriaus pakeitimas trunka akimirksnį ir yra labai paprastas.
Paprastas valdymas
  • Du dideli mygtukai: įjungimo / išjungimo jungiklis ir „eco!efficiency“ režimas.
  • Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
  • Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Papildomai galima užsisakyti itin efektyvų HEPA 14 filtrą
  • Aukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse.
  • Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.
Ilgalaikis pagrindinis filtro krepšelis
  • Ilgaamžis, tvirtas ir tvarus.
  • Pagamintas iš sutvirtintos neaustinės medžiagos.
  • Galima plauti rankomis 30 °C temperatūroje ir naudoti daug kartų.
Integruotas priedų laikiklis
  • Plyšių antgalį galima patogiai laikyti ant įrenginio korpuso.
  • Vietos taupymas ir visada lengvai pasiekiami priedai. 
  • Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorių platforma 36 V akumuliatorių platforma
Konteinerio talpa (l) 10
Talpos medžiaga Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
Garso lygis (dB(A)) 57
Oro srautas (l/s) 40
Įvertintas našumas (W) 500
Vakuumas (mbar/kPa) 223 / 22
Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s)) 1
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²) approx. 150 (7,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min) eco!efficiency režimas: / max. 66 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 50 (6,0 Ah) Power rėžimas / max. 22 (6,0 Ah)
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min) 58 / 81
Įkrovimo srovė (A) 6
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 100 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 6,8
Svoris (su pakuote) (kg) 8,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 440 x 250 x 355

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
  • Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
  • Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
  • Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
  • Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
  • Perjungiamas grindų antgalis
  • Plyšių antgalis
  • Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
  • Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
  • Variklio apsaugos filtras
  • Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga

Įranga

  • eco!efficiency režimas
  • Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
  • Integruotas priedų laikiklis
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
Videos
Pritaikymo sritys
  • Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
  • Kietosios grindų dangos
  • Kilimai
Priedai
T 10/1 Bp atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.