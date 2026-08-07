T 15/1 Bp
T 15/1 Bp tvaraus akumuliatorinio sauso valymo dulkių siurblio sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾. Jis stebina puikia siurbimo galia, ergonomiška konstrukcija ir itin efektyviu HEPA 14 filtru.
„Kärcher“ T 15/1 Bp akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys stebina savo tvarumu, ilgaamžiškumu ir patraukliu kainos bei našumo santykiu. Jis taip pat išsiskiria tvirtumu, plačiu priedų asortimentu ir puikia siurbimo galia dėl galingų „Kärcher Battery Power+“ akumuliatorių (36 V). Gamyboje naudojama 45 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾, todėl taupomi ištekliai ir mažinami energijos poreikiai. T 15/1 Bp yra galingas, bet tylus (jo sukeliamas triukšmas siekia tik 57 dB[A]), todėl gali būti naudojamas bet kuriuo metu ir triukšmui jautriose vietose. Kompaktiškas dulkių siurblys yra manevringas ir atsparus pasvirimui, o jo konteinerio talpa – 15 litrų. Dėl sulankstomos nešiojimo rankenos siurblį galima ergonomiškai kilnoti nešant arti kūno. Be to, jis yra ypač tvirtas – siurblio važiuoklė, korpusas, buferis ir dideli ratai yra itin patvarūs. Komplekte tiekiamą plyšių antgalį visada galima laikyti ant dulkių siurblio lengvai pasiekiamoje vietoje. Pageidaujant, galima papildomai įsigyti itin efektyvų HEPA 14 filtrą. Užsisakydami šią įrenginio versiją atkreipkite dėmesį, kad akumuliatorius ir suderinamas greitasis įkroviklis užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagųMažesnis žaliavų ir energijos sunaudojimas gaminant. Mažesnis išmetamo CO₂ kiekis dėl gamybos iš perdirbtų medžiagų.
eco!efficiency režimasTvarus dėl mažesnių energijos sąnaudų. Mažesnis skleidžiamas garsas ir triukšmo tarša. Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas.
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainasGalima nešioti laikant šalia kūno, todėl patogu gabenti. Ergonomiška alkūnė ir nešiojimo rankena. Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Mažas tik 57 dB(A) veikimo triukšmas
- Idealiai tinka darbui triukšmui jautriose vietose.
- Mažesnis triukšmo lygis net naktį.
- Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Mažas svoris
- Patogus transportavimas.
- Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Tinka su visomis 36 V "Kärcher Battery Power+"/Power baterijomis.
- Integruotas likusio veikimo laiko ekranas ant akumuliatoriaus.
- Akumuliatoriaus pakeitimas trunka akimirksnį ir yra labai paprastas.
Paprastas valdymas
- Du dideli mygtukai: įjungimo / išjungimo jungiklis ir „eco!efficiency“ režimas.
- Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
- Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Papildomai galima užsisakyti itin efektyvų HEPA 14 filtrą
- Aukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse.
- Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.
Ilgalaikis pagrindinis filtro krepšelis
- Ilgaamžis, tvirtas ir tvarus.
- Pagamintas iš sutvirtintos neaustinės medžiagos.
- Galima plauti rankomis 30 °C temperatūroje ir naudoti daug kartų.
Integruotas priedų laikiklis
- Plyšių antgalį galima patogiai laikyti ant įrenginio korpuso.
- Priedai laikomi taupant vietą ir visada lengvai pasiekiami.
- Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|15
|Talpos medžiaga
|Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
|Garso lygis (dB(A))
|57
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|500
|Vakuumas (mbar/kPa)
|223 / 22
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 150 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 66 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 50 (6,0 Ah) Power rėžimas / max. 22 (6,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 255 x 405
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Perjungiamas grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- eco!efficiency režimas
- Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
- Integruotas priedų laikiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
Priedai
T 15/1 Bp atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.