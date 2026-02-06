Sauso tipo valymo siurblys T 15/1
Ypač tylus, tvarus ir patvarus: sauso valymo dulkių siurblio T 15/1 sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų*, jis pasižymi puikia siurbimo galia ir ergonomiška, patogia konstrukcija.
Mūsų T 15/1 sauso valymo dulkių siurblys pagamintas tausojant išteklius, jo sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų. Jis stebina savo išskirtine siurbimo galia, itin tyliu veikimu, tvarumu, tvirtumu ir puikiu kainos ir kokybės santykiu. Jo ilgaamžiškumą akivaizdžiai rodo tvirta važiuoklė, korpusas, buferis ir dideli ratai. Nepaisant didelės siurbimo galios, siurbiant T 15/1 sukeliamas triukšmas siekia vos 52 dB(A). Dėl tokio ypač tylaus veikimo siurblį galima naudoti bet kuriuo metu ir bet kur – net valant dieną ir triukšmui jautriose vietose. Šis kompaktiškas dulkių siurblys yra atsparus pasvirimui ir manevringas, jį nesunku kilnoti ergonomiškai laikant arti kūno ir naudojant sulankstomą nešiojimo rankeną. Dulkių siurblio konteinerio talpa – 15 litrų. Dėl integruotos priedų laikymo sistemos kartu tiekiamą plyšių antgalį visada galima laikyti ant T 15/1, lengvai pasiekiamoje vietoje. Papildomai galima įsigyti itin efektyvų HEPA 14 filtrą.
Savybės ir privalumai
Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagųGamyba: mažesnis žaliavų ir energijos naudojimas. Perdirbtų medžiagų panaudojimas sumažina CO₂ išskyrimą.
Itin tylus: beveik begarsis veikimas, tik 52 dB(A)Tinka valyti dienos metu. Mažesnis triukšmo lygis net naktį. Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainasErgonomiškas nešiojimas: priglunda prie kūno. Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena. Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Įkišamas maitinimo laidas
- Paprastas ir greitas maitinimo kabelio keitimas.
- Valymo procesas gali būti tęsiamas nenutrūkstamai.
- Padeda išvengti arba sumažinti aptarnavimo kaštus.
Išmanioji rankinė kabelio įtraukimo sistema
- Maitinimo laidas greitai sudedamas.
- Greitas maitinimo laido sutvarkymas.
- Maitinimo laidas nesusipina.
Mažas svoris
- Patogus transportavimas.
- Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Paprastas valdymas
- Didelis įjungimo/išjungimo mygtukas.
- Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
- Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Papildomai galima užsisakyti itin efektyvų HEPA 14 filtrą
- Aukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse.
- Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.
Ilgalaikis pagrindinis filtro krepšelis
- Ilgaamžis, tvirtas ir tvarus.
- Pagamintas iš fliso.
- Galima plauti rankomis 30 °C temperatūroje ir daugkartinio naudojimo.
Integruotas priedų laikiklis
- Plyšių antgalį galima patogiai laikyti ant įrenginio korpuso.
- Vietą taupantis laikymas, visada lengvai pasiekiamas.
- Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|185 / 18
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|585
|Konteinerio talpa (l)
|15
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|52
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|440 x 250 x 410
* Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
- Išmani elektros kabelio įtraukimo sistema
- Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
- Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
- Numatyta vieta grindų angaliui laikyti
- Integruotas priedų laikiklis
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Tinka valyti dienos metu.
Priedai
T 15/1 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.