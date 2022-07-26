AKUMULIATORINIAI DRĖGNO IR SAUSO VALYMO DULKIŲ SIURBLIAI
Neribota laisvė visur - sodo namelyje, automobilyje ar terasoje: universalus 18 V/36 V akumuliatorinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys kovoja su visais nešvarumais. Ir nesvarbu, ar tai drėgno ar sauso tipo purvas, Kärcher Battery Power akumuliatorių platformos keičiamas akumuliatorius užtikrina, kad įrenginiai būtų naudojami bet kuriuo metu kai tik jų reikia – net jei nėra elektros šaltinio. Dar daugiau lankstumo užtikrina, akumuliatorius kuris gali būti naudojamas kituose 18 V arba 36 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platformos įrenginiuose.
Produktai
Jūsų "WOW" neturi ribų!
Be ribų, be apribojimų, be sienų. WD 3-18 belaidis siurblys suteikia jums neįtikėtiną judėjimo laisvę valant namus. Nesvarbu, ar grindys drėgnos ar sausos, šiurkščios ar smulkios, WD 3-18 siurblys su puikia WD akumuliatorių serijos siurbimo galia ir efektyviu purvo šalinimu be likučių susidoros su viskuo. Patirkite nepriekaištingą švarą bet kurioje vietoje su WD 3-18 belaidžiu siurbliu.
Savybės
18 V keičiamas akumuliatorius – tinkamas naudoti su visais 18 V Kärcher Battery Power battery platformos įrenginiais
Akumuliatoriaus būsena rodoma LCD ekrane (Real Time Technologija)
Kompaktiškas dizainas su patogi priedų saugykla
Žarnos laikymas įrenginio viršutinėje dalyje: Siurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, tvirtinti ją ant prietaiso.
Sandėliavimo vieta: Skirta saugiai laikyti įrankius ir smulkias detales, pvz., varžtus ir vinis.
Pūstuvo funkcija sunkiai pasiekiamoms vietoms.
Rankenos laikymo vieta ant įrenginio korpuso.
Greito atidarymo / uždarymo sistema.
Šlapių paviršių valymas lengvai – tiek dideliems, tiek mažiems vandens kiekiams.
Ergonomiškai suformuota rankena nešimui.
Akcentai
Maksimali judėjimo laisvė ir paruoštas naudojimui
Reikia išsiurbti automobilį, kai šalia nėra elektros šaltinio? Belaidis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys išspręs šią problemą.
18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Battery Set
Įtampa: 18 V
Nominali įėjimo galia: 230 W
Konteinerio talpa: 7 l
Siurblio žarnos ilgis: 1,20 m
Akumuliatoriaus veikimo laikas: 10 min*
Svoris be priedų: 3,1 kg
Siauras antgalis: Taip
Minkštasuolių antgalis: Taip
Grindų antgalis: Ne
Battery charger included: Battery Power 18 V standard charger
Į komplektą įeina baterija: 18 V/2,5 Ah
* Našumas vienu įkrovimu su komplekte esančia baterija (2.5 Ah).
Reikia greitai sutvarkyti automobilį? Su Kärcher Battery Power - jokių problemų! Šis kompaktiškas 18 V "Kärcher Battery Power" akumuliatorinis dulkių siurblys, veikiantis ant 18 V akumuliatoriaus platformos, idealiai tinka greitai ir lengvai išvalyti automobilio saloną. Dėl specialių priedų, skirtų automobilio interjerui, ir kompaktiško dizaino, jis tampa nepakeičiamu pagalbininku kelyje. Nepaisant mažo dydžio, jis pasižymi galinga siurbimo galia, leidžiančia pašalinti net ir įkyriausius nešvarumus.
WD 2-18 Battery Set
Įtampa: 18 V
Nominali įėjimo galia: 225 W
Konteinerio talpa: 12 l
Siurbimo žarnos ilgis: 1,80 m
Akumuliatoriaus veikimo laikas: 10 min*
Svoris be priedų: 3,4 kg
Siauras antgalis: Taip
Minkštasuolių antgalis: Ne
Grindų antgalis: Taip
Į komplektą įeina akumuliatoriaus įkroviklis: "Kärcher Battery Power" 18 V standartinis įkroviklis.
Pridedamas akumuliatorius: 18 V/2,5 Ah
* Našumas vienu įkrovimu su komplekte esančia baterija (2.5 Ah).
Kompaktiškas ir galingas. WD 2-18 akumuliatorinis dulkių siurblys WD 2-18 akumuliatorinis dulkių siurblys - tai universalus ir patogus sprendimas tiek sausam, tiek drėgnam valymui. Dėl kompaktiško dizaino ir lengvo svorio jis puikiai tinka naudoti įvairiose vietose, o galinga siurbimo galia užtikrina efektyvų nešvarumų pašalinimą. Palyginti su mažesniuoju "WD 1 Compact", "WD 2-18" yra su grindų antgaliu ir ant ratukų, be to, jame yra 5 l. talpos didesnis atliekų konteineris.
WD 3-18 Battery Set/WD 3-18 S Battery Set
Įtampa: 18 V
Nominali įėjimo galia: 225 W
Talpyklos talpa: 17 l
Įsiurbimo žarnos ilgis: 2,0 m
Akumuliatoriaus veikimo laikas: 20 min*
Svoris be priedų/su baterija: 3,8 kg/4,1 kg
Siauras antgalis: Taip
Minkštinimo antgalis: Ne
Grindų antgalis: Taip
Į komplektą įeina baterija: 18 V/5 Ah
Į komplektą įeina akumuliatoriaus įkroviklis: "Kärcher Battery Power" 18 V standartinis įkroviklis.
* Našumas vienu įkrovimu su komplekte esančia baterija(5 Ah).
WD 3-18 ir WD 3 18 S akumuliatoriniai dulkių siurbliai - tai puikus pasirinkimas norintiems universalaus, galingo ir ilgai veikiančio valymo įrankio. Dėl didesnės talpos, ilgesnio veikimo laiko ir plataus priedų asortimento jie puikiai tinka įvairiems valymo darbams. Jie, palyginti su WD 2-18, pasižymi papildoma 5 litrų talpa, o su 5,0 Ah keičiamu akumuliatoriumi, esančiu komplekte, įspūdį daro dvigubai ilgesnė nepertraukiamo veikimo trukmė - 20 minučių.
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery Set/WD 3 Battery Premium Set
Įtampa: 36 V
Nominali įėjimo galia: 300 W
Talpyklos talpa: 17 l
Siurbimo žarnos ilgis: 2,0 m
Akumuliatoriaus veikimo laikas: Apie 15 min*
Svoris be priedų/su baterija: 5,2 kg/5,5 kg (premium)
Siaurinimo antgalis: Taip
Baldų apmušalų antgalis: Ne
Grindų antgalis: Taip
Battery charger included: Battery Power 36 V standard charger
Battery included: 36 V/2.5 Ah
* Našumas vienu įkrovimu su komplekte esančia baterija(2.5 Ah).
Daugiau judėjimo laisvės nei bet kada anksčiau. Akumuliatorinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys užtikrina judėjimo laisvę ir visas funkcijas. Drėgnas ar sausas purvas – WD 3 baterija gali įveikti viską.
O kad būtų dar daugiau universalumo, 36 V Kärcher Battery Power keičiamą akumuliatorių galima naudoti kituose 36 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platformos įrenginiuose.