Professional
Aukšto slėgio plovimo įrenginiai
- Seals for trapezoidal thread
- Pistoletai
- Lancetai
- Žolių kontrolė
- Rotacinis antgalis
- Purkštukai su keliais srovės kampais
- Kärcher power nozzle purkštukas
- eco!Booster
- Garų purkštukas / Purkštuko apsauga
- Purkštuko laikiklis / su priedu pastoviam atstumui
- Aukšto slėgio žarnos
- Vamzdynų valymas
- Grindų bei kietų paviršių valymo priedai
- Putų sistemos
- Inžektoriai
- Greitoji jungtis
- Sujungimo dalys
- Žarnų ritės
- Fasadų ir saulės kolektorių valymas
- Priedas smėliavimui / smėliasrovė
- Statinių ir rezervuarų valymas
- Įvairūs komplektai
- Vandens pajungimas
- Kiti AS priedai
- Plovimo šepečiai
- Nutolusios darbo vietos įranga
- Nuotolinis valdymo pultas
- Valdymo kabelis
- Aukšto slėgio vamzdyno elementai
- Plovyklos įrengimas
- Slanki aukšto slėgio žarnų sistema
- Išmetamųjų dujų vamzdis
- Kuro jungtis
- AP priedai
Vakuuminiai siurbliai
- Batteries
- Battery chargers
- Purkštukų rinkiniai
- Filter bags
- Filtras T/NT
- Alkūnės
- Siurbimo antgaliai
- Siurbimo vamzdžiai
- Siurbimo žarnos
- Jungtys dviejų žarnų sujungimui
- Priedų rinkiniai siurbliams pagal panaudojimo sritis
- Kiti priedai, NT
- Priedai vertikaliam šepetiniam dulkių siurbliui
- Kiti sausų dulkių siurblių priedai
- Further accessories Electric broom
- Modifikacijos komplektas, nelaidžioms medžiagoms
Grindų plovimo mašinos
- Cilindriniai šepečiai BR grindų plovimo mašinoms
- Cilindriniai padai / cilindriniai velenai padams
- Diskiniai šepečiai BD grindų plovimo mašinoms
- Diskiniai padai / padų laikikliai
- Susiurbimo balkiai ir gumos
- Kiti priedai BR ir BD grindų plovimo mašinoms
- Šepečių mazgai
- Šluostymas
- Rinkiniai
- Traukos baterijos ir įkrovikliai
- Priedai eskalatorių plovimo mašinai