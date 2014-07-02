Vakuuminiai siurbliai
Filtras T/NT
- Plokščias klostuotas filtras HEPA, H dulkių klasė
- Plokščias gofruotas oro filtras, standartinis, BIA C iki dulkių klasės M
- Filtras šlapiam siurbimui
- Pagrindiniai filtrai
- HEPA Filter
- Specialiūs filtrai maišai, šlapiam siurbimui
- Cilindrinis gofruotas oro filtras, standartinis, BIA C iki dulkių klasės M
- Plastikiniai maišai šiukšlėms išmesti
- Saugių filtrų maišų komplektai / maišai
- Daugkartiniai medžiaginiai filtrai
- Daugkartinis filtras maišas
- Išeinančiojo oro filtras
Siurbimo antgaliai
Siurbimo žarnos
Jungtys dviejų žarnų sujungimui
- Y šakotuvas
- Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.
- Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, clip system, el.
- Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, užsukama
- Adapteris (vamzdis - antgalis) iš didesnio skersmens į mažesnį
- Adapteris iš didesnio skersmens į mažesnį
- Adapterių komplektas