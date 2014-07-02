Aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Pistoletai
Lancetai
Purkštukai su keliais srovės kampais
Kärcher power nozzle purkštukas
Aukšto slėgio žarnos
- Standartinis priedas
- Standartinė su prisukamais galais
- Longlife 400 aukšto slėgio žarna
- Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais
- Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje
- Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais
- Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje
- Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais
- Specialiosios žarnos
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Grindų bei kietų paviršių valymo priedai
- Kietų paviršių valymo įrenginys FR Classic
- Kietų paviršių valymo priedas FRV 30
- Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30
- Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me
- Kietų paviršių valymo įrenginys FR 50
- Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR
- Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FRV
- Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR Classic
- Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me
- Paviršių valytuvas FR 50 Me