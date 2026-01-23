Kiti grindų plovimo įrenginiai
Kiti mūsų valymo sprendimai, pavyzdžiui, kietų paviršių priežiūrai skirtos diskinės poliravimo mašinos arba ypač sudėtingiems valymo darbams skirti laiptų arba eskalatorių valymo įrenginiai.
Šveitimo mašinos
Kietiems ar tekstiliniams grindų paviršiams: su Kärcher Jūs esate garantuoti, kad rasite tinkamą plovimo mašiną Jūsų darbams. Mes galime pasiūlyti plovimo mašiną tiek specialiems, tiek įprastiniams poreikiams.
Poliravimo mašinos
Kai batai palieka dėmes: Kärcher poliravimo mašinos gražina grindims jų spindesį. Kadangi mašinos yra akumuliatorinės, jas galite naudoti netrukdydami kitiems ir įprastomis darbo valandomis.
Laiptų ir eskalatorių valymo įrenginiai
Kärcher eskalatorių valymo įrenginys puikiai susitvarko su nešvarumais esančiais ant eskalatorių ar travelatorių.