Kiti grindų plovimo įrenginiai

Kiti mūsų valymo sprendimai, pavyzdžiui, kietų paviršių priežiūrai skirtos diskinės poliravimo mašinos arba ypač sudėtingiems valymo darbams skirti laiptų arba eskalatorių valymo įrenginiai.

Kärcher Šveitimo mašinos

Šveitimo mašinos

Kietiems ar tekstiliniams grindų paviršiams: su Kärcher Jūs esate garantuoti, kad rasite tinkamą plovimo mašiną Jūsų darbams. Mes galime pasiūlyti plovimo mašiną tiek specialiems, tiek įprastiniams poreikiams.

Kärcher Poliravimo mašinos

Poliravimo mašinos

Kai batai palieka dėmes: Kärcher poliravimo mašinos gražina grindims jų spindesį. Kadangi mašinos yra akumuliatorinės, jas galite naudoti netrukdydami kitiems ir įprastomis darbo valandomis.

Kärcher Laiptų ir eskalatorių valymo įrenginiai

Laiptų ir eskalatorių valymo įrenginiai

Kärcher eskalatorių valymo įrenginys puikiai susitvarko su nešvarumais esančiais ant eskalatorių ar travelatorių.

Kärcher