Laistymo siurbliai
PALEISKITE VANDENĮ!
„Kärcher“ sodo siurbliai puikiai tinka ekonomiškam sodo laistymui. Vietoj geriamojo vandens, kuris nuolat brangsta, sodo siurblių serija „BP Garden“ suteikia galimybę naudoti šulinio, gruntinį ar lietaus vandenį. Norėdami tiekti vandenį į namus, ieškokite mūsų namų siurblių asortimento „BP Home“, o namų bei sodo siurblių - „BP Home & Garden“ asortimente. Šie siurbliai gali naudoti surinktą vandenį tualetų nuleidimui ir skalbimo mašinoms. Mūsų „BP Barrel“, „BP Cistern“ ir „BP Deep Well“ siurblius galima naudoti tiesiogiai vandenyje.
LAISTYMO SIURBLIŲ TIPAI
Visi mūsų siurbliai pasižymi galinga srove, ekonomišku energijos vartojimu, veiksmingomis apsaugos priemonėmis ir patogiu valdymu. Juose yra sumontuoti filtrai, todėl jie tinka net nešvariam vandeniui ir, priklausomai nuo naudojimo paskirties, turi apsaugą nuo veikimo sausuoju režimu, viršįtampių ir perkaitimo. Namų ir sodo siurbliai įjungiami ir išjungiami patogiu kojiniu jungikliu, o vandens talpyklų ir giluminių šulinių siurbliai lengvai įjungiami ir išjungiami stovėjimo aukštyje.
Namų ir sodo siurbliai
Nesvarbu, ar tai būtų laistymas, ar vandens tiekimas skalbimo mašinai, ar tualetams – ilgaamžiai, tylūs ir išmanūs „BP Home & Garden“ asortimento namų ir sodo siurbliai suteikia papildomo patogumo, nes jie automatiškai įsijungia ir išsijungia, kai reikia vandens. Jie taip pat vadinami elektriniais vandens siurbliais. Daugiapakopiai siurbliai pasižymi išskirtiniu našumu, efektyvumu ir tyliu veikimu, priklausomai nuo poreikio. Nors jų srauto galia tokia pati, jų variklis yra mažesnio galingumo nei įprastų siurblių – taip sutaupoma apie 30 proc. energijos. Be to, pastovus siurblių darbinis slėgis užtikrina patikimą sodo laistymą.
Sodo siurbliai
Galingi „Kärcher BP Garden“ siurbliai idealiai tinka vandens tiekimui iš alternatyvių vandens šaltinių, tokių kaip vandens talpyklos ar vandens rezervuarai. Praktiškas kojinis jungiklis suteikia papildomo patogumo. Šie sodo siurbliai pasižymi išskirtine galia, todėl prie jų galima prijungti, pavyzdžiui, sodo purkštuvus.
Namų siurbliai
Patikrintos „Kärcher“ kokybės dėka, mūsų didelio našumo „BP Home“ serijos namų siurbliai automatiškai tiekia vandenį iš alternatyvių šaltinių, tokių kaip šuliniai ir vandens rezervuarai, ir taip užtikrina nebrangaus regeneruoto vandens tiekimą buityje skalbimo mašinoms, tualetams ir kitoms reikmėms. Itin praktiška tai, kad namų siurbliai automatiškai įsijungia ir išsijungia pagal poreikį ir turi integruotą slėgio palaikymo talpą.
Siurbliai laistymui iš vandens statinių
Naudojant vandens siurblį „BP Barrel“ su integruotu įjungimo ir išjungimo jungikliu ant statinės tvirtinimo apkabos, galima patogiai, efektyviai ir ekonomiškai laistyti sodus naudojant lietaus vandenį. Privalumai yra akivaizdūs: nebereikia kelti sunkių laistytuvų. Taupomas vertingas geriamasis vanduo. Nebėra didelių sąskaitų už vandenį. Naudojant akumuliatorinį modelį net nereikia elektros jungties.
Siurbliai laistymui iš vandens cisternų ir giluminių šulinių
Prie vandens šaltinių, tokių kaip cisternos, giluminiai šuliniai ir vandens rezervuarai, galima prisijungti naudojant ilgaamžius nerūdijančio plieno giluminių šulinių siurblius iš „BP Deep Well serijos“. Siurbliai montuojami tiesiai vandenyje ir yra apsaugoti pirminiu filtru. Dėl kompaktiškų matmenų ir aukšto darbinio slėgio, kuris pasiekiamas naudojant daugiapakopę hidrauliką, šie siurbliai yra idealus sprendimas siauriems giluminiams šuliniams. Siurbliai su slėgio jungikliu, įskaitant apsaugą nuo viršįtampių, ir itin ilgu maitinimo kabeliu gali būti naudojami ir buitinio vandens tiekimui.
„BP Cistern“ siurblys skirtas laistymui iš vandens cisternų, statinių arba plačių sodo šulinių šachtų. Jis daugiausia naudojamas sodo laistymui.
Akumuliatorinis siurblys laistymui iš vandens statinių
Patogus ir ekonomiškas laistymas: lankstaus akumuliatorinio siurblio dėka galima lengvai naudoti surinktą lietaus vandenį, ir tam nereikia atskiros vandens ar elektros energijos jungties.
Vaizdo įrašai
Barrel pumps
BP 6.000 Garden
Dažniausiai užduodami klausimai apie namų ir sodo laistymo siurblius
Mūsų laistymo siurblių variklių galingumas svyruoja nuo 400 iki 1150 W. Tačiau kokį sodo siurblį turėtumėte įsigyti? Nesvarbu, kiek prietaisų norite prijungti savo namuose ar sode, „Kärcher“ siūlo tobulą modelį, atitinkantį visus reikalavimus. Čia galite rasti mūsų „Kärcher“ ekspertų atsakymus.
PRIEDAI
Nesvarbu, ar siurbimo, ar slėgio pusėje, su tinkamais aukštos kokybės „Kärcher“ priedais mūsų siurbliai gali būti naudojami greitai, lengvai ir saugiai. „PerfectConnect“ priedų radialinis sandarinimo principas reiškia, kad juos galima itin lengvai montuoti, be to, jie užtikrina itin patikimą sandarumą, kad siurblys veiktų be trikdžių.
Universalus ir saugus
BP siurbimo žarnomis galima tiekti vandenį iš bet kur - iš PE vamzdžių arba tiesiai iš „atvirų vandens šaltinių“, pvz., iš vandens rezervuarų.
Lengvas prijungimas
Naudodami „Kärcher“ adapterius ir jungtis galite saugiai ir be problemų sujungti žarnas ir siurblius.
Optimali apsauga
Filtrai apsaugo siurblius nuo nešvarumų ir užsikimšimų, kartu užtikrindami netrukdomą siurblio veikimą. „Kärcher“ siūlo tinkamus filtrus kiekvienai naudojimo sričiai.
Puiki įranga
Tinkami priedai, tokie kaip apsauga nuo veikimo sausuoju režimu ar elektrinis slėgio jungiklis, užtikrina patogų ir saugų darbą.
Tinkamus siurblio priedus rasite gaminio puslapyje.
Siurblio našumo apskaičiavimas
Kaip pasirinkti tinkamą siurblį:
1. Nubrėžkite funkcinę kreivę, atitinkančią naudojamą žarną (1/2" arba 3/4"), diagramoje su siurblio našumo kreivėmis. Pradėkite nuo pageidaujamo tiekimo aukščio pagal jūsų naudojimo paskirtį (pavyzdinėje diagramoje: 5 m).
2. Nustatykite savo naudojimo paskirties sąnaudų vertę (mūsų pavyzdyje: 1000 l/h, esant 2 barams). Kad nustatytumėte naudojimo paskirties veikimo tašką, pirmiausia apibrėžkite sąnaudų vertės pradžios tašką naudojamos žarnos funkcinėje kreivėje (žr. pradžios taškus pavyzdyje).
3. Dabar paverskite savo naudojimo paskirties darbinį slėgį tiekimo aukščiu (1 baras = 10 m). Pridėkite tiekimo aukštį prie pradinio taško ir nubrėžkite gautąjį darbinį tašką savo naudojimo paskirčiai.
Virš darbinio taško esanti siurblio našumo kreivė parodo, koks siurblys idealiai tinka jūsų naudojimo paskirčiai. Mūsų pateiktame pavyzdyje „BP 3 Home & Garden“ tinka, kai naudojama 3/4" žarna, o „BP 5 Home & Garden“ – kai naudojama 1/2" žarna. Visada rinkitės šiek tiek didesnį siurblį, kad turėtumėte didesnį galingumo rezervą.
Kiekvienam vartotojui / naudojimo paskirčiai reikia tam tikro veikimo taško. Skaičiavimams galima naudoti šiuos orientacinius pavyzdžius (duomenys skiriasi priklausomai nuo tiekimo aukščio, linijos / žarnos skerspjūvio):
- Purkštuvas: apie 1000 l/h, esant 2 barų slėgiui (tiekimo aukštis 20 m)
- Purkštukas: apie 750 l/h, esant 2 barų slėgiui (tiekimo aukštis 20 m)
- Tualeto nuleidimas: apie 400 l/h, kai minimalus slėgis 0,5 bar (geriausia 1 bar [tiekimo aukštis 10 m])
- Skalbimo mašina: apie 800 l/h, kai minimalus slėgis 0,5 bar (geriausia 1 bar [tiekimo aukštis 10 m])
Prailginta garantija
Čia galite pratęsti "BP Garden", "BP Home", "BP Home & Garden" ir "SP Dirt", "SP Dual" ir "SP Flat" garantiją iki 5 metų!