Robotas siurblys RCV 5
RCV 5 siurbia ir valo visiškai savarankiškai, pasitelkęs dirbtinį intelektą. Integruota tiksli LiDAR navigacija, dviguba lazerinė sistema ir kamera, užtikrina sklandų darbą ir padeda išvengti kliūčių. Prietaisas veikia 4 G ryšiu.
Išmanusis siurblys robotas RCV 5 sistemingai valo kietas grindis ir trumpo plauko kilimus. Sausi nešvarumai į integruotą purvo talpą patenka besisukančių šoninių pakraščių šepečių pagalba. Ultragarsinis jutiklis aptinka kilimus, kurie yra išvalomi dar geriau, Auto Boost funkcijos dėka maksimalios galios pagalba. RCV 5 gali ne tik siurbti, bet ir valyti drėgnu būdu. Kiliminiai paviršiai atpažįstami automatiškai, todėl nėra varomi drėgnu būdu. RCV 5 leidžiasi į tiriamąją kelionę aplikacijos pagalba, taip automatiškai sukurdamas patalpų žemėlapį naudodamas aplinkos aptikimo funkciją (LiDAR). Kiekvienai patalpai galima nustatyti individualius valymo nustatymus pvz. kur siurbti, valyti drėgnai ar apskritai nustatyti vietas kurių nereikia valyti. Dviejų lazerių sistemos su kamera dėka, aukščiausios klasės RCV 5 modelis atpažįsta kliūtis, tokias kaip laidai, kojinės ar batai, ir aplenkia juos. Papildomi integruoti jutikliai neleidžia nukristi nuo laiptų. Valymui RCV 5 patogiai paleidžiamas programėlės dėka, pagal iš anksto nustatytą individualų valymo tvarkaraštį arba paspaudus įrenginio mygtuką. Jei valymo robotui reikia pagalbos, jis apie tai praneša garsu.
Savybės ir privalumai
Drėgnas valymasKad valymo rezultatai būtų dar geresni, RCV 5 gali valyti grindis drėgna mikropluošto šluoste. Švaraus vandens talpa užpildoma plovikliu ir robotas pasirengęs darbui. RCV 5 gali būti naudojamas tik sausam valymui, tik šlapiam valymui arba galima derinti abi funkcijas kombinuotu režimu.
Tiksli navigacija dirbtinio intelekto dėkaNaudodamas greitą ir patikimą LiDAR navigaciją, robotas tiksliai skenuoja patalpas ir sudaro žemėlapius, taip užtikrindamas tinkamą orientaciją ir kokybišką valymą net tamsoje. Roboto dvigubo lazerio jutiklis ir video kamera leidžia atpažinti net mažus ar plokščius objektus, kurie yra per maži LiDAR sistemai (pvz. batus, kojines ar elektros kabelius). Jei dvigubo lazerio ir video kameros sistema aptinka kliūtis, ji įtraukia jas į žemėlapį. Robotas jas apvažiuoja, kad neužstrigtų ar nepadarytų žalos.
Kilimų aptikimas ir Auto Boost funkcijaRCV 5 ultragarsiniu jutikliu automatiškai aptinka kilimines dangas ir pažymi jas žemėlapyje. Jei įjungta drėgno valymo funkcija, robotas aptikęs kilimus juos apvažiuoja. Auto boost funkcija padidina kilimų siurbiamąją galią, kad valymo rezultatai būtų dar geresni
Kritimo jutikliai
- Kliūčių aptikimo jutikliai patikimai apsaugo RCV 5 nuo kritimo, pvz. laiptais
- Jutikliai skenuoja aplinką. Aptikus didesnę kliūtį, valdiklis gauna signalą ir priverčia robotą apsisukti.
Duomenų apsauga ir atnaujinimai
- Kärcher yra Vokietijos gamintojas, įmonė skiria daug dėmesio duomenų apsaugai ir ypač rūpinasi, kad būtų laikomasi visų teisinių reikalavimų duomenų apsaugai.
- Visas duomenų perdavimas tarp robotų programėlės išmaniajame telefone ir dulkių siurblio roboto vyksta tik per debesiją į Vokietijoje esančius serverius.
- Reguliarūs atnaujinimai pagerina ir praplečia dulkių siurblio roboto ir programėlės funkcijas. Tai taip pat reiškia, kad sistemos saugumas nuolat atnaujinamas, kad atitiktų naujausius techninius reikalavimus.
Balso pranešimas
- Visada pateiks informaciją: RCV 5 praneš svarbią informaciją arba informuos apie statusą balso žinute.
- Jei RCV 5 robotui prireikia pagalbos ar aptarnavimo, jis daugelyje situacijų jus informuos balso žinute.
Patogus programėlės valdymas WLAN pagalba
- Daug nustatymų galima individualiai paisrinkti pagal poreikius naudojant mobilią programėlę.
- Nuo vietos nepriklausomas RCV 5 roboto valdymas ir nustatymų keitimas programėlėje. Net tada kai nesate namuose.
- Informacijos apie įrenginio būseną ir valymo eigos rodymas per programėlėje.
Tikslus žemėlapio sudarymas pagal poreikius
- Programėlė gali talpinti skirtingus žemėlapius pvz. skirtingiems aukštams.
- Galima apibrėžti zonas, kurių nepageidaujama valyti pvz., katino namelis, žaidimų aikštelė vaikų kambaryje ar kliūtys, kurių robotas negali įveikti.
- Pasirinkti nustatymai gali būti keičiami pvz. zonos, kurias reikia valyti kelis kartus, valyti intensyvesniu siurbimo režimu arba drėgna šluoste su daugiau vandens.
Valymo parametrų nustatymas
- Įvairių valymo parametrų nustatymas naudojant programėlę, atskiroms zonoms ar patalpoms (pvz., siurbimo galingumas arba drėkinimo laipsnis, valymų skaičius toje zonoje).
Laikmatis
- Nustatykite valymo laiką ir kurkite valymo grafikus naudodami aplikaciją
- RCV 5 savarankiškai pradeda valymo procesą pagal nurodytą laiką.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|5,2
|Veikimo trukmė pakrovus bateriją (min)
|120
|Išvalomas plotas (priklausomai nuo valymo režimo) (m²/h)
|85
|Talpa šiukšlėms (ml)
|330
|Švaraus vandens talpa (ml)
|240
|Siurbimo galia (Pa)
|5000
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Roboto dulkių siurblio svoris (įskaitant drėkinimo modulį ir šluostę) (kg)
|3,9
|Svoris, pagrindinė stotis (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,5
|Roboto dulkių siurblio aukštis (mm)
|97
|Roboto skersmuo (mm)
|350
|Matmenys, įkrovimo stotelė (I x P x A) (mm)
|135 x 150 x 99
Komplektacija
- Valymo šepetys
- Šoninis šepetys: 2 x
- Filtras: 2 x
- Valymo įrankis
- Drėkinimo modulis
- Drėkinimo šluostė: 2 x
- Talpa šiukšlėms
- Švaraus vandens talpa
- Įkrovimo stotelė
Įranga
- Autonominis valymas
- Kritimo jutikliai
- Kilimo jutiklis
- valdymas naudojant programėlę
- Jungtis per WLAN
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- Balso pranešimas
- Lazerinė navigacijos sistema (LiDAR)
- Lazerinis jutiklis ir kamera
- Laikmatis: Galimi keli laiko nustatymai
- Valymo režimai: Sausas valymas/ Drėgnas valymas/ Kombinuotas valymas (drėgnas ir sausas)/ Automatinis/ Vieta
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Trumpo plauko kilimams
Priedai
RCV 5 atsarginės dalys
