Komunalinė technika
„Kärcher“ MIC kompaktinės klasės ir „Holder“ komunalinė technika pasižymi įspūdingu universalumu. Nuo šlavimo iki žaliųjų zonų priežiūros, nuo žiemos darbų iki drėgnojo valymo – profesionaliai atliksite visus komunalinio ūkio darbus. Dėl bendradarbiavimo su žinomais padargų gamintojais dar labiau padidėja naudojimo sričių sąrašas ir palaikoma integracija į esamus įrenginių parkus.
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Individualūs sprendimai kiekvienam darbui
Optimalūs sprendimai įvairiausiems darbams: mūsų „Kärcher-Holder“ komunalinė technika skirta naudoti ištisus metus sudėtingiausiomis sąlygomis ir užtikrina puikų nuo 26 iki 129 AG (nuo 18,9 iki 95 kW) našumą bet kurioje vietovėje ar srityje.
Kärcher komunalinė technika
Komunalinė technika skirta naudoti įvairiausioms užduotims: nuo žaliųjų zonų iki kelių priežiūros, nuo sniego valymo iki laistymo. Tarp MIC serijos įrenginių rasite idealų sprendimą bet kokiems savo poreikiams. Kompaktiški ir manevringi padargų transporteriai ypač tinka šaligatviams, parkams ir siauroms miestų gatvėms.
„Holder“ komunalinė technika
„Holder“ komunalinė technika visų pirma naudojama darbams, kuriems atlikti reikia ypač daug žmonių pastangų ir ypač aukštus reikalavimus atitinkančių mašinų. Dėl ko taip yra? Nes daugiafunkcius padargų transporterius galima naudoti visus metus sudėtingiausiomis sąlygomis. Kartu su padargais, puikiai suderinamais su įrenginiu, jie sudaro pilną komplektą, kuris yra tiek techniškai, tiek ekonomiškai pranašesnis už standartinius sprendimus.
Kuo mūsų technika yra ypatinga?
Visur, kur naudojama Kärcher ir Holder komunalinė technika, reikalingas visiškas profesionalumas. Dėl dešimtmečiais kauptos patirties atliekant komunalinio ūkio darbus, mes tapsime išmaniu jūsų partneriu.
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra tas, kad geriausi novatoriški sprendimai atsiranda su technologijomis šiuose srityse dirbančių ekspertų dėka. Komunalinio ūkio įrenginiai ir įrankiai, puikiai pritaikyti specialiems poreikiams: galingi, lengvai valdomi, tvirti, ilgaamžiai ir ekonomiški.
Karcher komunalinė technika MIC 35 išbandyta Telšiuose.
Komunalinė technika MIC 35 yra ekonomiška ir efektyvi. Turi didelę patogią kabiną su panoraminiu vaizdu ir aiškiai išdėstytais valdymo elementais, patogią prieigą prie visų techninių priežiūros zonų bei įrankių, taip pat įvairias padargų integravimo galimybes. Priekiniai padargai lengvai montuojami standartizuoto kabinimo trikampio pagalba, galiniai padargai montuojami be jokio įtempimo naudojant greito keitimo sistemą su hidrauliniu pakreipiamu rėmu.
Pasirinkus atitinkamus padargus, ši universali mašina yra tinkama naudoti ištisus metus.
Karcher komunalinės technikos MC 130 ir MC 250 demonstracijos Palangoje
Dalyviams buvo pristatytos Karcher MC 130 ir MC 250 komunalinė technika, kurios pasižymi išskirtiniu našumu visose situacijose. Šluojant didelius plotus, sudėtingas dangas, prižiūrint kelius takus, automobilių stovėjimo aikšteles, pjaunant žolę ir prižiūrint sporto įrenginius. Nuo valymo darbų pavasarį, žaliųjų plotų priežiūros vasarą ir rudens sezono metu, tvarkant nukritusius lapus iki žiemos priežiūros darbų. Turint reikalingus priedus, kiekvienas iš šių tvirtų įrenginių tampa našūs kiekvienoje situacijoje ir ekonomiški. Tai investicija, į ateitį.
Viskas kas geriausia komplekte
Valant gatves, takus, prižiūrint vejas ar pėsčiųjų zonas, stadionus ar parkus: Kärcher komunalinė technika skirta profesionaliam naudojimui pačiomis sunkiausiomis sąlygomis, gali būti pritaikyta įvairiose srityse aukščiausiu lygiu.