Vejapjovė robotas RCX 6
Dėl visų varančiųjų ratų pavaros RCX 6 vejos robotas įveikia net sudėtingą reljefą bei saugo veją. Naudojant GPS, RTK anteną ir AI kamerą, vejos pjovimas tampa visiškai automatiškas.
RCX 6 vejos robotas lengvai orientuojasi aplinkoje dėl GPS, realaus laiko kinematinio padėties nustatymo RTK antenos ir AI kameros, be jokių sklypo kontūro laidų. Tikslus orientavimasis leidžia robotui pjauti žolę lygiagrečiomis juostomis ir užbaigti vejos tvarkymą pačiu trumpiausiu laiku. Su RCX 6 galima lengvai prižiūrėti iki 3000 kv.m veją. Atsižvelgiant į teritoriją, programėlėje galima pasirinkti ir automatiškai nustatyti nuo 2 iki 10 cm žolės pjovimo aukštį. Visus pagrindinius nustatymus galima peržiūrėti ir reguliuoti LCD ekrane. Robotas išmaniai atpažįsta kliūtis ir jas aplenkia. Dėl šios funkcijos RCX 6 nupjauna žolę arti medžių, tačiau išlaiko saugų atstumą nuo gyvūnų, pavyzdžiui, vejoje besislepiančių ežių. Visų varančiųjų ratų pavara ne tik įveikia iki 70 proc. reljefo nuolydį, bet ir užtikrina, kad roboto posūkiai ant vejos būtų ypač švelnūs. Pjovimo zonų žemėlapį galima sukurti naudojant programėlės nuotolinio valdymo funkciją arba automatiškai, su dirbtinio intelekto paviršiaus atpažinimo funkcija. Pjovimo teritorija gali būti suskirstyta į skirtingas zonas, pažymint draudžiamas zonas. Programėlėje galima nustatyti pjovimo grafiką, trukmę, kryptį ir kitus parametrus., taip pat galima nustatyti draudžiamas zonas. Programėlėje taip pat galima nustatyti individualias tvarkaraščio parinktis, vejapjovės elgesį važiuojant ir dar daugiau.
Savybės ir privalumai
Navigacija naudojant GPS ir RTK
- Nereikia jokių kontūro laidų – vadinasi, jokių ilgų įrengimo darbų ir daug laiko reikalaujančio laidų reguliavimo.
- Dėl ryšio su palydovais ir RTK antenos vejos robotas nustato padėtį centimetro tikslumu, todėl galima ypač tiksliai nustatyti pjovimo zonas.
- Žolės pjovimo zonos žemėlapis sudaromas labai paprastai, naudojant nuotolinio vejos roboto valdymo funkciją.
AI kamera
- 3D stereo kamera atpažįsta tokius paviršius kaip žolė ar akmuo, todėl gali savarankiškai sudaryti žolės pjovimo teritorijos žemėlapį.
- AI kamera išmaniai atpažįsta objektus ir atitinkamai pritaiko vejos roboto važiavimo elgseną atsižvelgiant į kliūtis. Robotas privažiuoja arti prie medžių ir krūmų, tačiau laikosi atokiau nuo gyvų būtybių.
- Jei GPS signalas silpnas, orientuotis aplinkoje padeda kamera, kad vejos robotas judėtų efektyviai ir saugiai.
Žolės pjovimas lygiagrečiomis juostomis
- Robotas vejapjovė pjauna lygiagrečiomis juostomis, taip užtikrindama maksimalų efektyvumą. Atstumas tarp juostų gali būti nustatytas individualiai.
- Jei juostų norite išvengti, vejos robotas gali po kiekvieno pjovimo veiksmo keisti kryptį arba pjauti individualiai pasirinktu kampu.
Visų varančiųjų ratų pavara
- Vejos robotas turi tris varomuosius ratus, todėl gali užvažiuoti ir pjauti žolę ant nuolydžių, kurių statumas siekia iki 70 proc.
- Esant nelygiems paviršiams, robotas vejapjovė gali pati išsilaisvinti iš sudėtingų situacijų.
- Vejos robotas gali perlipti per aukštesnius slenksčius, pvz. pjaudamas žolę dviejose skirtingo aukščio zonose.
Švelnus apsisukimas
- Dėl ratų sąveikos su 360° besisukančiu paslankiu galiniu ratu robotizuota vejapjovė apsisuka sklandžiai ir švelniai, saugodama žolę.
Automatinis pjovimo aukščio reguliavimas
- Galima pasirinkti nuo 2 iki 10 cm vejos pjovimo aukštį.
- Pjovimo aukštis reguliuojamas elektroniniu būdu, nustatant jį programėlėje.
- Kiekvienai pjovimo zonai galima pasirinkti skirtingą pjovimo aukštį, robotas vejapjovė laikysis nustatymų savarankiškai.
Dviguba vejapjovės deka
- Vejapjovėje įrengti dviejų ašmenų diskai, kurių pjovimo plotis 35 cm, tad žolė bus nupjauta dar greičiau ir efektyviau.
Lietaus jutiklis
- Įmontuotu jutikliu vejos robotas nustato, ar lyja, ir jei taip, grįžta į įkrovimo stotelę, kol veja vėl neišdžiūsta.
- Jei norite, kad vejapjovė veiktų ir per lietų, arba norite nustatyti kitą pertrauką, visus nustatymus galima pritaikyti.
LCD ekranas
- Dideliame LCD ekrane bet kuriuo metu galima peržiūrėti roboto vejapjovės būseną.
- Pagrindines parinktis galima nustatyti pačiame įrenginio ekrane.
Automatinis tvarkaraštis su keliomis zonomis
- RCX 6 vejos robotas sukuria individualų tvarkaraštį atsižvelgiant į vietovę ir jos būklę ir reguliariai jį vykdo.
- Gali būti sukurtos skirtingos pjovimo zonos ir vejos robotas gali savarankiškai ir pasirinktinai pereiti iš vienos zonos į kitą.
- Pjovimo tvarkaraštis gali būti pritaikytas individualiai, pvz., galima uždrausti vejapjovei įvažiuoti į tam tikrą paviršiaus zoną tam tikru paros metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Našumas (m²)
|3000
|Vejapjovės tipas
|Laisvai besisukantys ašmenys
|Ašmenų skaičius
|6
|Pjovimo plotis (cm)
|35
|Pjovimo aukštis (cm)
|2 / 10
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 70
|Žolės pjovimo programėlė
|Mulčiavimas
|Navigacijos technologija
|GPS / RTK / AI kamera
|Kameros tipas
|3D stereo
|Pjovimo zonos nustatymas
|GPS vietovės nustatymas / Žolės aptikimas
|Siauriausio koridoriaus plotis (cm)
|80
|Pjovimo zonų skaičius (Piece(s))
|max. 10
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|18
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|5
|Įkrovimo srovė (A)
|5
|Garso lygis (dB(A))
|60
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|868 x 535 x 297
|Roboto matmenys (I x P x A) (mm)
|735 x 510 x 270
|Roboto svoris (kg)
|14,4
|Pjovimo trukmė pakrovus bateriją (min)
|75
|Svoris (be priedų) (kg)
|14,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|29,8
Komplektacija
- Įkrovimo stotelė
- RTK antena
- Grunto kaiščiai įkrovimo stotelei tvirtinti: 8 Piece(s)
- Grunto kaiščiai RTK antenai tvirtinti: 4 Piece(s)
- Varžtai RTK antenai montuoti: 4 Piece(s)
- Vejapjovės ašmenys ir varžtai: 18 Piece(s)
Įranga
- Navigacijos sistema: Sisteminės juostelės
- Draudžiamos zonos
- Žolės pjovimo kraštuose funkcija
- Jutiklių technologija: Optinis jutiklis/ Lietaus jutiklis/ Kėlimo jutiklis/ Pasvirimo jutiklis/ Smūgio jutiklis
- LoRa®
- valdymas naudojant programėlę
- Jungtis per WLAN
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- PIN kodo užraktas
- OTA programinės įrangos atnaujinimas
- Paslankioji pjovimo deka
- Visų varančiųjų ratų pavara
- Ekranas
- Pjovimo atidėjimas dėl lietaus
- Ratų skaičius: 3 Piece(s)
- Korpuso lemputės
- Nešimo rankena
- Apsauga nuo vagystės
Pritaikymo sritys
- Visų rūšių vejos su iki 10 cm aukščio žole ir iki 70 proc. nuolydžiu
Priedai
RCX 6 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.