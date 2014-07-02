Mechaninė šluota/ akumuliatorinė šluota
Efektyvi. Ergonomiška. Išskirtinė.
Idealiai tinka mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms sutaupyti laiko, pinigų ir pastangų. Mūsų mechanine šluotą ir akumuliatorinę šluotą lengva valdyti, jos išleidžia į orą labai mažai dulkių ir šluoja iki 12 kartų greičiau nei naudojant paprastą šluotą. Dėl ergonomiško dizaino įrenginius lengva prižiūrėti, be to, sumažėja darbo krūvis.
Skirtumai tarp mechaninės ir akumuliatorinės šluotos
Mechaninės šluotos ar akumuliatorinės šluotos – koks gaminys man tinka labiau? Norėdami padėti atsakyti į šį klausimą, apibendrinome pagrindinius lemiamus veiksnius:
Pavaros tipas
Mechaninės šluotos operatoriai stumia rankiniu būdu. Jos yra lengvos ir lengvai manevruojamos, naudotojas gali kontroliuoti jų greitį ir judėjimo kryptį.
Akumuliatorinės šluotos naudojimui reikia mažiau fizinių pastangų nei mechaninėms. Jos maitinami akumuliatoriumi arba benzininiu varikliu.
Tvarkomas plotas
Dėl rankinio valdymo ir mažesnio atliekų konteinerio tūrio mechaninė šluota įprastai geriau tinka naudoti trumpam. Priešingai, akumuliatorinę šluotą geriau rinktis ilgesniam darbui, nes jų atliekų konteinerių tūris didesnis. Be to, šiuose šlavimo įrenginiuose sumontuota traukos pavara, todėl šluojant reikia mažiau fizinių pastangų.
Efektyvumas ir greitis
Mechanines šluotas galima efektyviai naudoti mažesnės apimties valymo užduotims vykdyti. Tačiau didesnėse teritorijose valymas užims daugiau laiko. Valant maždaug 600 kv. metrų ar didesnes erdves, įprastai daug greičiau ir efektyviau galima susitvarkyti naudojant akumuliatorines šluotas.
Valdymas ir transportavimas
Tiek stumiamios, tiek savaeigės šluotos yra siauros, todėl labai paslankios ir manevringos. Tačiau mechaninės šluotos išsiskiria įspūdingai mažu svoriu, todėl jas labai lengva gabenti.
Apskritai, tiek mechaniniai, tiek akumuliatoriniai šlavimo įrenginiai turi savų privalumų ir trūkumų, priklausomai nuo atliekamų valymo darbų reikalavimų. Tinkamą įrenginį pasirinksite atsižvelgę į tokius veiksnius kaip valomos teritorijos dydis, reikalingas efektyvumas ir turimas biudžetas.
Naudojimo sritys
Mechaninės šluotos yra universalios, jas galima naudoti įvairiausiems darbams. Jos taps efektyviu sprendimu nuo 200 iki 8 000 kv. metrų ploto teritorijoms ir patenkins įvairius valymo poreikius. Našumas atitinkamoje teritorijoje ir surinkto purvo tūris skirsis priklausomai nuo įrenginio ir jo konkrečios konfigūracijos.
Gatvių valymas
Gatvių valymas – viena iš pagrindinių mechaninės šluotos naudojimo sričių. Jos ypač veiksmingai pašalina nešvarumus, lapus, smėlį ir kitas šiukšles nuo kelių, šaligatvių ir automobilių stovėjimo aikštelių. Šie įrenginiai lengvai išvalo didelius plotus ir žymiai supaprastina valymo procesą.
Pramoninės patalpos
Pramoninėse patalpose šlavimo įrenginiai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant švarą ir saugą darbo vietoje. Gamyklose, sandėliuose, logistikos centruose ir kitose gamybos vietose jie pašalina dulkes, atplaišas ir šiukšles. Taip ne tik sukuriama maloni darbo aplinka, bet ir sumažinami galimi pavojai.
Viešieji parkai ir atviros erdvės
Mechaninės šluotos ar akumuliatorinės šluotos taip pat dažnai naudojamos viešuosiuose parkuose ir atvirose erdvėse. Jie padeda palaikyti parkų, žaidimų aikštelių ir sporto objektų švarą, surinkdami lapus, žolę, šiukšles ir kitas atliekas. Tokiu būdu šios erdvės išlieka švarios ir patrauklios lankytojams.
Prekybos centrai ir automobilių stovėjimo aikštelės
Mechaninės šluotos ar akumuliatorinės šluotos taip pat labai naudingos prekybos centruose ir automobilių stovėjimo aikštelėse. Dėl didelio žmonių ir transporto priemonių srauto gali susidaryti daug nešvarumų ir dulkių. Šlavimo įrenginiai efektyviai padės palaikyti šių zonų švarą ir pagerinti jų išvaizdą.
Be minėtų naudojimo būdų, mechaninės šluotos ar akumuliatorinės šluotos taip pat naudojamos prekybos, gamybos įmonėse ir net degalinėse. Dėl savo universalumo ir efektyvumo jie tampa nepakeičiamais užtikrinant aplinkos švarią ir gerą priežiūrą įvairiose situacijose.
Šlavimo įrenginių privalumai, palyginti su šluota
Stumiami šlavimo įrenginiai turi daugybę privalumų, palyginti su šluota. Didžiausias skirtumas, be abejonės, yra greitis. Su stumiamu šlavimo įrenginiu atliksite darbą iki 12 kartų greičiau, nei naudodami šluotą, ir sutaupysite laiko bei pinigų.
Be to, teritorijų šlavimas šluota – dažnai fiziškai sunkus ir varginantis darbas. Paprastas mūsų įrenginių valdymas ir ergonomiškas dizainas užtikrina, kad darbas su jais bus lengvas ir nekenkiantis nugarai. Apie raumenų įtampą galėsite pamiršti. O naudodami motorizuotus šlavimo įrenginius, galėsite dar labiau sumažinti valymo darbų sukeliamą krūvį.
Dar vienas stumiamų šlavimo įrenginių privalumas – valant jais ore pasklinda daug mažiau dulkių. Šluojant šluota, dulkės nekontroliuojamai kyla į orą, o naudojant stumiamą šlavimo įrenginį dulkės nukreipiamos tiesiai į dulkių konteinerį. Toks šlavimo būdas ne tik labai naudingas sveikatai, nes pagerina oro kokybę ir sumažina alerginių reakcijų tikimybę, bet ir apsaugo paviršius nuo kenksmingo dulkių kaupimosi.
Palyginti su šluota, pagrindiniai stumiamo šlavimo įrenginio pranašumai yra greitis, geresnės ergonominės savybės, mažesnis darbo krūvis ir mažesnė dulkių sklaida.
Savybės
Produktyvumas ir efektyvumas
Operatoriui didelę naudą teikia mūsų mechaninės šluotos ar akumuliatorinės šluotos našumas, net jei dirbama tik mažuose plotuose. Ergonomiškas dizainas leidžia sutaupyti laiko ir pinigų ir kartu apsaugoti nugarą.
Paprastas valdymas, paprasta priežiūra
Mūsų įrenginiai išsiskiria itin paprastu veikimu ir tvirta konstrukcija. „Kärcher“ stumiami šlavimo įrenginiai populiarūs ne tik dėl patogumo naudotojui, bet ir dėl paprastos jų priežiūros. Susidėvėjusias dalis, pavyzdžiui, šlavimo šepetį, šoninį šepetį ir filtrą, galima pakeisti labai greitai ir lengvai, todėl sutaupysite laiko ir pinigų šių įrenginių priežiūrai.
Nedidelės pradinės investicijos
Nedidelės pradinės investicijos atsiperka keliais būdais. Dėl efektyvaus valymo sumažėja darbo trukmė, o tai reiškia, kad išlaidos atsipirks per labai trumpą laiką. Ši ekonominė nauda užtikrina, kad įsigiję stumiamą šlavimo įrenginį galėsite būti ramūs dėl jo rentabilumo.
Tvarus valymas ir ilgaamžiškumas
„Kärcher“ šlavimo įrenginiai taip pat pasižymi puikiomis tvarumo savybėmis. Jie suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų tvirti ir pasižymėtų įspūdingai ilgu tarnavimo laiku. Net ir po ilgų intensyvaus naudojimo metų jie veiks patikimai ir veiksmingai. Be to, juos galima nesunkiai suremontuoti. Susidėvinčias dalis, pvz., pagrindinį šepetį ir šoninį šepetį, galima pakeisti ir sureguliuoti be didelių pastangų. Naudojant „Kärcher“ šlavimo įrenginius, valymo darbams atlikti reikės mažiau išteklių, nes šluojant nenaudojamas nei vanduo, nei cheminės medžiagos. Modernios filtrų sistemos patikimai filtruoja smulkius nešvarumus, sumažindamos dulkių poveikį aplinkai. Tokiu būdu jos ne tik padeda saugoti gamtą, bet ir padeda sukurti malonią ir sveiką darbo atmosferą.