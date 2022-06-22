Akumuliatoriniai dulkių siurbliai
Akumuliatoriniai dulkių siurbliai yra visuomet paruošti naudojimui, užtikrina maksimalią judėjimo laisvę, galingą veikimą ir iki 60 minučių darbo laiką. Apgalvotas ergonomiškas dizainas palengvina siurbimą po baldais, todėl jūsų namai atrodo nepriekaištingai. Dulkės ir nešvarumai pašalinami akimirksniu. Sistema be maišelių leidžia sutaupyti, kadangi jums nereiks pirkti brangių siurblio maišelių.
MAKSIMALI GALIA DIDELIEMS IR MAŽIEMS.
Nauji akumuliatoriniai dulkių siurbliai ne tik puikiai atrodo. Gerai apgalvotas ergonomiškas dizainas palengvina siurbimą net po baldais, todėl jūsų namai taps nepriekaištingai švarūs nuo lubų iki grindų. Jei norite siurbti ilgą laiką, tiesiog pasinaudokite užrakto mygtuku ir jį užfiksuokite, taip jums nereikės laikyti nuspausto maitinimo mygtuko. O kalbant apie taupymą: sistema be maišelių užtikrins, kad jums nereikės pirkti brangių dulkių maišelių. Ir užuot keitę maišelius, tiesiog ištuštinsite dulkių talpą vienu mygtuko paspaudimu. Naudodami VC 4 Cordless myHome galite išvalyti mažo ploto namų patalpas be laido ir neįdedant pastangų. Didesnėms gyvenamosioms patalpoms tinkamas pasirinkimas yra VC 6 Cordless ourFamily. Jo galingesnis variklis be šerelių ir su LED apšvietimu ant grindų antgalio padeda valyti iki 50 minučių, kad jūsų namai vėl atrodytų WOW.
Kiekvienas, kuris vertina maksimalų komfortą ir naujoviškas technologijas, pasirinks VC 7 Cordless yourMax. Dėl inovatyvaus dulkių sensoriaus siurbimas taps dar lengvesnis ir efektyvesnis. Automatinis dulkių aptikimas ir galios valdymas leidžia siurbti dar ilgiau – iki 60 minučių.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Patogus sieninis laikiklis su įkrovimo stotele
Ištobulinta filtravimo sistema
Lengvai keičiami priedai
Universalus grindų antgalis su apšvietimu
Intuityvus ekranas rodantis įkrovimo statusą
Dulkių jutiklio technologija
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Patogus sieninis laikiklis su įkrovimo stotele
Ištobulinta filtravimo sistema
Lengvai keičiami priedai
Universalus grindų antgalis su apšvietimu
Intuityvus ekranas rodantis įkrovimo statusą
VC 4 CORDLESS myHOME
Patogus sieninis laikiklis
Ištobulinta filtravimo sistema
Lengvai keičiami priedai
Universalus grindų antgalis
Džiuginanti švara ir patogumas.
Namuose kasdien atsiranda daug nešvarumų: maisto trupiniai, naminių gyvūnėlių plaukai ir smulkios namų dulkės. Taigi jums reikia greito ir lankstaus valymo partnerio pagalbos. Mūsų akumuliatoriniai dulkių siurbliai yra visada paruošti naudoti, pašalina nešvarumus nuo baldų, grindų ir visų kitų paviršių namų aplinkoje. Jų kompaktiškas, lengvas dizainas užtikrina, kad juos lengva naudoti ir sandėliuoti. Su mūsų akumuliatoriniais dulkių siurbliais turite maksimalią judėjimo laisvę, kadangi nereikia nuolat perjunginėti laido. Jie yra tokie kompaktiški, kad lengva pasiekti sunkiai pasiekiamas vietas, pvz., pakraščius arba erdves po lentynomis. O naudojant universalius priedus, akumuliatorinius dulkių siurblius galima greitai ir paprastai paversti rankiniais dulkių siurbliais.
Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys
Akumuliatorinis dulkių siurblys CVH 2
Galingas ir našus: akumuliatorinis dulkių siurblys CVH 2 yra lengvas ir kompaktiškas, todėl su juo patogu atlikti smulkesnius virtuvės, svetainės, miegamojo ar automobilio salono valymo darbus. Dėl didelės siurbiamosios galios nešvarumai, tokie kaip trupiniai, plaukai ir dulkės, neturi jokių šansų likti ant valomų paviršių. Lengvai valoma 2 pakopų filtravimo sistema užtikrina labai švarų šalinamą orą.