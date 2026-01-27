Pramoniniai dulkių siurbliai kietoms dalelėms / dulkėms
Dulkių siurbliai su specialia filtravimo inžinerija Skirtingose pramonės srityse reikia surinkti įvairias medžiagas ir skysčius. Išleidžiamieji skysčiai, pavojingos dulkės, smulkios ir stambios metalo drožlės , smėlis, purškimo priemonės, visų rūšių pluoštai, maisto likučiai, organinės medžiagos, labai lengvos ir labai sunkios medžiagos kelia didelius reikalavimus naudojamiems filtrams. Mūsų „Kärcher“ pramoninėse sistemose rasite optimalius filtrus kiekvienos užduoties atlikimui, nesvarbu ar tai atliekama kasdien, ar kas valandą, ar nuolat visą laiką.
