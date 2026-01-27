Pramoniniai siurbliai
Nuo mobiliosios mašinos iki raktu valdomos siurbimo ar dulkių šalinimo sistemos Didelė siurbiamoji galia visiems valymo darbams: su tinkamais priedais, Kärcher sauso drėgno valymo vakuuminis siurblys lengvai susiurbia skysčius ir dulkes.
Pramoniniai dulkių siurbliai skysčiams
Mūsų tvirti pramoniniai dulkių siurbliai gali nuolat ir patikimai surinkti didelius kiekius abrazyvinių metalo drožlių ir tepalų. Todėl mūsų pramoniniai dulkių siurbliai yra jūsų pirmas pasirinkimas siurbiant metalo drožles ir skysčius, pvz. iš frezavimo įrenginių ir modernių apdirbimo centrų.
Pramoniniai dulkių siurbliai kietoms dalelėms / dulkėms
Atraskite platų mūsų pramoninių dulkių siurblių asortimentą su specialia filtrų konstrukcija, skirta smulkių ir šiurkščių kietųjų dalelių bei dulkių siurbimui. Šie pramoniniai dulkių siurbliai yra aprūpinti aukštos kokybės pavojingų medžiagų filtravimo inžinerija ir dėl filtrų valymo turi ypač ilgą tarnavimo laiką.
Pramoniniai dulkių siurbliai sprogiai aplinkai
Turėdami sertifikuotus, sprogimams atsparius pramoninius dulkių siurblius „ATEX Zone 22“, atitinkančius M ir H dulkių klases, jūs visada turėsite optimalų sprendimą sprogių dulkių siurbimui.