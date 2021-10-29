Dezinfekcija cheminėmis priemonėmis
Dezinfekcija cheminėmis medžiagomis: cheminė dezinfekcija yra labai efektyvus būdas pašalinti kenksmingus mikrobus ir patogeninius mikroorganizmus, grybus ar sporas, naudojant specialias valymo priemones. Šis valymo būdas idealiai tinka efektyviai ir patikimai dezinfekuoti paviršius.
Dezinfekcija rankiniu būdu
Kärcher dezinfekciniai valikliai ir dezinfekavimo priemonės idealiai tinka dezinfekuoti rankiniu būdu šluostės pagalba, jų įvairovė yra sertifikuota pagal standartus, įskaitant EN 14476 standartą. Naudojamas kartu su plačiu paviršių ir grindų vienkartinių ir daugkartinio naudojimo tekstilės gaminių asortimentu ir šluotų sistemoms, jos taip pat tinka išankstiniam valymui.
Purškimo sistemos
Purškimo sistemos iš Kärcher naudojamos visur, kur neįmanoma nuvalyti dezinfekcijos, pvz., Sunkiai pasiekiamose vietose (plyšiuose) ar dideliems plotams dezinfekuoti.
Grindų plovimo įrenginiai
Dideliems plotms, kurių dydis apie 500 m² ar daugiau, rekomenduojame rankinę valymo šluostę pakeisti galingu grindų plovimo įrenginiu. Purškimo dezinfekcijos rinkinys ir integruotas purškimo antgalis leidžia dezinfekuoti nepatogiai valomas detales, šiukšlių dėžės, informacines lentas, besisukančias duris, roletus ir kt.
Aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Aukšto slėgio valymo įrenginiai iš Kärcher yra idealus įrankis naudoti kartu mūsų dezinfekciniu valikliu RM 732 ir dezinfekciniu skysčiu RM 735 pritaikyti naudoti tokiose vietose kaip tualetai ir baseinai, taip pat komercinės virtuvės, šaldymo sandėliai ir skerdyklos. Šis metodas garantuoja greitą ir patikimą dezinfekciją.
Dezinfekcija rankiniu būdu
Kärcher itin veiksmingi dezinfekciniai valikliai ir dezinfekavimo priemonės, kurios, buvo patikrintos pagal Europos standartą EN 14476 ir pasižymi plačiu dezinfekavimo aktyvumu, idealiai tinka dezinfekcijai servetėlėmis. Kartu su mūsų gausiu vienkartinių ir daugkartinio naudojimo tekstilės gaminių asortimentu, taip pat purškimo ir plovimo sistemomis, taip pat gali būti naudojami išankstiniam valymui.
Kaip veikia rankinė cheminė dezinfekcija?
Valymas, dezinfekcinis valymas, dezinfekavimas: skamba panašiai, bet apibūdina labai skirtingus dalykus. Rankinis valymas naudojant valymo priemones sutelkia įprastą švarą, o valymas dezinfekavimo priemonėmis ir įprasta dezinfekcija yra žingsnis aukščiau higieninės švaros link. Šios valymo priemonės naudojamos kaip prevencinės, mažinančios mikrobus ir mikroorganizmus ant paviršių, kurie nuolat liečiami, pavyzdžiui, durų rankenos, turėklai, eksploataciniai elementai, tokie kaip kortelių skaitytuvai, liečiami ekranai ir kt. Naudojant reguliarias, oficialiai nustatytas, tikslines dezinfekavimo priemones, virusai, bakterijos, sporos ir mielės bus visiškai sunaikinamos arba neutralizuojamos, taip užtikrinant, kad paviršiai būtų švarūs ir neužteršti bakterijomis. Tikslinė dezinfekcija naudojant dezinfekavimo priemones rekomenduojama sektoriuose, kuriuose yra didelė infekcijos rizika, pavyzdžiui, ligoninių patalpose ir palatose, baseinuose ir maisto pramonėje ar kai tik atsiranda užkrečiamųjų ligų užkrato grėsmė.
Norint užtikrinti patikimą dezinfekciją, reikia tikslaus dezinfekavimo priemonės dozavimo šaltame vandenyje ir nuvalyto įprastu būdu paviršiaus, taip pat turi būti užtikrintas nustatytas kontakto laikas ir atitinkama maždaug 20 °C aplinkos temperatūra. Kol apdorotas paviršius džiūsta, jo negalima liesti ar šluostyti, kad būtų išvengta pakartotinio užteršimo pavojaus. Tik maisto perdirbimo sektoriuose, pvz., restoranų ir valgyklų virtuvėse, paviršius po to turi būti nuplaunamas švariu vandeniu.
Cheminės dezinfekcijos rankiniu būdu privalumai
- Patikimai naikina mikrobus ant visų paviršių, konstrukcijų, tarpų ir įtrūkimų
- Labai efektyvus džiūstant
- Greitas ir paprastas labai užterštų paviršių dezinfekavimas
- Paprastas, laiką taupantis procesas
- Dezinfekuojantys valikliai taupo laiką, nes nuvaloma ir dezinfekuojama vienu žingsniu
- Kärcher dezinfekcinės priemonės ir dezinfekciniai valikliai atlieka platų dezinfekavimo veiksmų spektrą naikinant bakterijas (pvz., Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Listeria), mielių (pvz., Candida albicans) ir apvalkalo virusų, hepatito B (pvz., coronos virusų). ŽIV, kiaulių gripo sukėlėjai, paukščių gripas, Ebola)
- Kärcher dezinfekavimo priemonės ir dezinfekciniai valikliai yra išbandyti ir sertifikuoti pagal daugelį standartų: EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 ir EN 14476.
Cheminės dezinfekcijos rankiniu būdu taikymo sritys
Kärcher dezinfekciniai skysčiai ir dezinfekcinės valymo priemonės yra tinkami naudoti įvairiuose sektoriuose. Platus pritaikymo spektras apima pavyzdžiui, viešbučius, restoranus, valgyklas, parduotuves, mokyklas, valdžios institucijas, biurus ir sporto sales ir visą medicinos sektorių. Cheminė dezinfekcija rankiniu būdu yra idealus būdas visų tipų paviršiams tualetuose, produktų lentynose ir delikatesų prekystalių prekybos centruose bei šaldymo sandėliuose. Šis greitas ir paprastas metodas ypač tinka dezinfekuoti dažnai liečiamus paviršius ir objektus tokius kaip durų rankenos, turėklai ir sporto salės įranga. Jis taip pat naudojamas tikslinei ligoninių patalpų paviršių ir grindų dezinfekcijai.
Profesionalios dezinfekavimo priemonės, dezinfekciniai valikliai ir rankiniai valymo priedai
Kärcher dezinfekciniai skysčiai ir dezinfekcinės valymo priemonės yra patikimas, paprastas ir laiką taupantis būdas nuvalyti nuo paviršių bakterijas, virusus ir mieles grybelius. Kartu su gausiu mūsų valymo įrangos asortimentu jie gali būti naudojami siekiant užtikrinti higieniškus valymo rezultatus. Be to, visiems vartotojams siūlome specialią mokymo medžiagą ir atitinkamą reikalingą dokumentaciją.
Cheminė dezinfekcija purškimo sistemomis
Rankiniai arba mechaniniai Kärcher purškimo įrenginiai naudojami dezinfekuoti visur, kur sunku arba net neįmanoma dezinfekuoti šluoste, pvz., sunkiai pasiekiamose vietose (pvz., plyšius), taip pat dideliuose paviršių plotuose. Mechaniniai purškimo įrenginiai yra akumuliatoriniai, belaidžiai, lankstūs ir veikia labai tyliai
Kaip veikia dezinfekcija purškimo sistemomis?
Dezinfekuojant elektriniu purkštuvu arba naudojant rankinį purkštuvą, visas anksčiau nuvalytas paviršius apipurškiamas dezinfekuojančiu tirpalu. Elektriniai purškimo įrenginiai užtikrina, kad dezinfekavimo tirpalas būtų tolygiai paskirstomas ant paviršiaus. Elektrostatinėse purškimo sistemose dezinfekcinis tirpalas yra elektrostatiškai įkraunamas, užtikrinant, kad dezinfekcinis tirpalas pasiektų vietas, kurių gali nepasiekti standartinės purškimo sistemos, pvz., rankenų užpakalinę dalį, baldus ir furnitūrą. Dezinfekcinė priemonė išdžiūsta per nurodytą sąlyčio laiką – siekiant išvengti pakartotinio užterštumo, džiūstančio paviršiaus negalima liesti ar ant jo vaikščioti.
Purškimo sistemos privalumai
- Bekontaktis ir be nuovargio dezinfekcinių priemonių naudojimas ant vandeniui atsparių paviršių ir sunkiai pasiekiamų vietų
- Patikimai naikina visus mikrobus ant visų paviršių ir konstrukcijų, taip pat tarpuose ir plyšiuose
- Labai efektyvus džiūstant
- Greitas ir efektyvus dezinfekuojant labai užterštus paviršius
- Paprastas, laiką taupantis procesas
- Kärcher dezinfekavimo priemonės ir dezinfekciniai valikliai atlieka platų dezinfekcijos veiksmų spektrą įvairioms bakterijoms, virusams ir mielėms, naikinti yra išbandyti ir sertifikuoti pagal daugybę standartų, įskaitant EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 ir 6 EN 1447.
Purškiamųjų dezinfekcijos sistemų taikymo sritys
Karcher rankinės arba mechanininės purškimo sistemos, skirtos dezinfekuoti tinkamos naudoti bet kur, kur įprasti metodai pasiekia savo panaudojimo ribas. Naudojant purškimo įrenginius, dezinfekcinį tirpalą galima be vargo paskirstyti sunkiai pasiekiamose vietose, pvz., plyšiuose sujungimuose, ar struktūriniams paviršiams dezinfekuoti. Šių įrenginių dėka galima be vargo dezinfekuoti didelius plotus minimaliomis pastangomis. Dėl to purškimo įrenginiai ypač naudingi naudoti didelės rizikos zonose ligoninėse, klinikose, slaugos namuose ir gydytojų kabinetuose, viešbučiuose, restoranuose ir valgyklose, taip pat tualetuose ir persirengimo patalpose biurų pastatuose, mokyklose, parduotuvėse, sporto salėse (įskaitant sporto įrangos dezinfekciją) arba transporto priemonėse.
Profesionalūs dezinfekciniai purškimo įrenginiai
Kärcher dezinfekciniai purškimo įrenginiai yra ergonomiško dizaino, todėl juos patogu laikyti rankose ir efektyviai naudoti. Kartu su mūsų dezinfekavimo priemone RM 735 yra paprastas naudoti, labai efektyvus sistemos sprendimas, skirtas pašalinti virusus, bakterijas, mieles ir sporas.
Dezinfekcija su grindų plovimo įrenginiais
Didelėms, maždaug 500 m² ar didesnėms plotams, rekomenduojame rankinę dezinfekciją šluoste papildyti galingu grindų plovimo įrenginiu. Dezinfekcijos rinkinys ir su integruotu purškimo antgaliu leidžia dezinfekuoti sunkiai pasiekiamas vietas tokias kaip šiukšliadėžės, informacinės lentos, besisukančios durys, roletai ir kt.
Kaip atrodo dezinfekcijos procesas atliekamas grindų plovimo įrenginių pagalba?
Sektoriuose, kuriuose keliami aukšti higienos reikalavimai arba reikalingas tikslinis dezinfekcijos metodas kartu su įprastine dezinfekcija, grindų dezinfekavimas užkerta kelią mikrobų plitimui. Grindų dezinfekavimas grindų plovimo įrenginiais, papildo įprastus dezinfekavimo būdus, kurie atliekami šluosčių pagalba.
Dezinfekuojant grindų plovimo įrenginių pagalba, Kärcher rekomenduoja pirmu žingsniu nuvalyti paviršių ir leisti jam visiškai išdžiūti prieš atliekant dezinfekciją. Naudojant grindų plovimo įrenginį, švaraus vandens talpą reikia išplauti prieš įpilant paruoštą naudoti mišinį su tiksliai dozuotu dezinfekuojančiu tirpalu. Valant įrenginiu grindis, reikia išjungti plovimo džiovinimo siurbimo režimą, kad grindys būtų visiškai sudrėkintos dezinfekuojančiu tirpalu, jomis vaikščioti negalima tol kol jos visiškai išdžiūsta.
Dezinfekcijos rinkinys su integruotu purškimo antgaliu suteikia galimybę , baldų kitų sunkiai pasiekiamų vietų dezinfekcijai. Purškimo juosta palengvina dezinfekcinio tirpalo paskirstymą ir užtikrina, kad grindys būtų kruopščiai padengtos visame plote. Purškiamas dezinfekcijos rinkinys yra skirtas Kärcher B 150 R ir B 200 R grindų plovimo įrenginiams su operatoriaus vieta. Pakanka vieno rankos judesio, kad būtų galima pasirinkti priemonės purškimą per purškimo juostą arba rankinį antgalį.
Dezinfekcijos naudojant grindų plovimo įrenginį privalumai
- Greita ir kruopšti grindų dezinfekcija (iki 16 700 m², priklausomai nuo dezinfekcinės priemonės talpos užpildymo lygio)
- Bekontaktis naudojimas sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip plyšiai, jungtys ar sujungimai
- Patikimai naikina mikrobus esančius ant paviršių, taip pat sujungimuose ir plyšiuose
- Labai efektyvus kol džiūsta
- Paprastas, laiką taupantis ir nevarginantis procesas
- Kärcher dezinfekantai ir dezinfekcinės valymo priemonės yra veiksmingos naikinant daugybę bakterijų, virusų ir mielių, yra testuoti ir sertifikuoti pagal daugybę standartų, įskaitant EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 ir EN 14476.
Grindų plovimo įrenginio su purškiamuoju dezinfekcijos rinkiniu pritaikymo sritys
Grindų plovimo įrenginiai su Kärcher su sanitariniu rinkiniu skirti tikslinei didelių plotų dezinfekcijai, tokių kaip įėjimo zonų, sporto salių, prekybos centrų, gamybos patalpų esančių logistikos centruose, traukinių stotyse, ligonininėse ar mokyklose atlikti.
Produktai tinkami profesionaliam naudojimui
Dezinfekcija su aukšto slėgio įrenginiais
Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiai gali paskirstyti putų pavidalo dezinfekcines priemones, skirtas tikslingai ir patikimai visų net ir vertikalių paviršių, dezinfekcijai tualetų zonose, baseinuose, restoranų virtuvėse, šaldymo sandėliuose ir maisto perdirbimo patalpose.
Kaip veikia cheminė dezinfekcija aukšto slėgio plovimo įrenginiu?
Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiai kartu su atitinkamais priedais, tokiais kaip putų antgalis, paskirsto dezinfekcines priemones ir dezinfekuojančius valiklius putų pavidalu. Dėl puikių sukibimo savybių putos užtikrina ilgą sąlyčio laiką, todėl tai idealus būdas dezinfekuoti vertikalius paviršius ir atskirus objektus. Be to, putos leidžia vartotojui vizualiai stebėti dezinfekuojamo paviršiaus drėgmės lygį. Tiksliai dozuotas dezinfekcinis tirpalas (sumaišytas su šaltu vandeniu) visada paskirstomas šaltas ir žemu slėgio pagalba.
Kadangi dezinfekavimo putomis tirpalas yra plačiai naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, pasibaigus sąlyčio laikui, paviršių rekomenduojama nuplauti – vietose, kurios turi sąlytį su maistu, pagal reikalavimus, reikia nuplauti švariu vandeniu. Mūsų patarimas: skalaujant karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiu iš Kärcher, džiūvimas vyksta greičiau.
Įprastai dezinfekcijai mažiau kritinėse arba nedaug užterštose vietose rekomenduojama naudoti Kärcher dezinfekcinį valiklį RM 732. Taip pašalinsite poreikį iš anksto valyti paviršių, sutaupysite laiko, nes nuvalysite ir dezinfekuosite vienu žingsniu. Tačiau norint tikslingai dezinfekuoti gryna dezinfekavimo priemone, tokia kaip Kärcher RM 735, būtina iš anksto pašalinti visus matomus nešvarumus. Priklausomai nuo naudojimo vietos ir jos užterštumo, tai galima padaryti naudojant neutralius, rūgštinius arba šarminius Kärcher valiklius, naudojamus kartu su Inno putų rinkiniu arba putų ieties pagalba. Tada paviršius turi būti kruopščiai nuplaunamas ir išdžiovimas prieš atliekant dezinfekavimą.
Cheminės dezinfekcijos aukšto slėgio įrenginiu privalumai
- Greita ir patikima dezinfekcija visose vietose kuriose įrengtas vandens nutekėjimas
- Patikimai naikina mikrobus ant visų vandeniui atsparių paviršių
- Efektyviausias džiūvimo metu
- Trumpas proceso laikas
- Kärcher dezinfekcinės ir dezinfekcinės valymo priemonės yra veiksmingos prieš daugybę bakterijų, virusų ir mielių, yra išbandytos ir sertifikuotos pagal daugybę standartų, įskaitant EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 ir EN 14476.
Chemines dezinfekcijos su aukšto slėgio valikliais pritaikymo sritys
Cheminė dezinfekcija aukšto slėgio plovimo įrenginiais ypač tinka dideliems plotams, kuriuose įrengtas vandens nutekėjimas. Tai gali būti sporto salių tualetai ir sveikatingumo zonos, sporto salės ar viešbučiai, maisto perdirbimo vietos, pvz., mėsinės ar skerdyklos, jų šaldymo sandėliai, lentynos, gabenimo dėžės, konvejerio juostos, taip pat žemės ūkio patalpos, kurias reikia apsaugoti nuo tokių ligų kaip afrikinis kiaulių maras ar paukščių gripas plitimo.
Profesionalūs aukšto slėgio plovimo įrenginiai ir priedai skirti dezinfekcijai
Kärcher turi platų šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginių asortimentą, galima įsigyti įvairių našumo klasių ir dizaino. Kartu su atitinkamais priedais, tokiais kaip Inno putų rinkinys arba putų antgalis ir dezinfekavimo priemonė RM 735 bei dezinfekavimo priemone RM 732, siūlome universalias sistemas patikimai dezinfekcijai.