eco!Booster 145
„eco!Booster“ antgalis idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams valyti ir užtikrina 50 % didesnį valymo našumą nei standartinis plokščios srovės antgalis, be to padeda taupyti vandenį, energiją ir laiką.
Efektyvus ir kruopštus lengvai pažeidžiamų paviršių valymas dar niekada nebuvo toks lengvas, greitas ir ekonomiškas. Su „eco!Booster“ antgaliu valymo darbus atliksite 50 proc. didesniu našumu, o išteklių sunaudosite tiek pat, todėl, palyginti su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu, vandens ir energijos sąnaudos taps 50 proc. mažesnės. Šie rezultatai buvo patvirtinti nepriklausomo tyrimų instituto. Paviršiai bus išvalyti ypač kruopščiai ir greitai, o kartu sutaupysite laiko, vandens ir energijos. Dėl ypač tolygaus purškimo nešvarumai pašalinami tikrai švelniai, todėl galima be rūpesčių valyti net tokias lengvai pažeidžiamas medžiagas kaip dažyti paviršiai ar mediena. Be to, „eco!Booster“ stebina įspūdingomis eksploatavimo savybėmis: nepaisant daug geresnių valymo rezultatų, suvokiamas triukšmo lygis yra 25 proc. mažesnis nei naudojant „Kärcher“ standartinį plokščios srovės antgalį. O nuėmę antgalį nuo purkštuvo, įveiksite įsisenėjusius nešvarumus, kuriems reikalinga stipresnė srovė. Be to, „eco!Booster 180“ tinka naudoti su visais „Kärcher“ K 5 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
50 % didesnis valymo efektyvumas, palyginti su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu.
- Kruopštus, greitas ir tvaresnis valymas.
50 % didesnis vandens naudojimo efektyvumas*
- Taupo vandenį.
50 % didesnis energijos vartojimo efektyvumas*
- Taupo energiją.
Iki 25 % mažesnis suvokiamo triukšmo lygis**
- Tylesnis naudojant.
Nuimamas tvirtinimas
- Lankstus naudojimas ir laikymas.
Atlaisvinimo mygtukais viena ranka nuimamas tvirtinimo elementas
- Lengvas ir patogus išardymas.
Labai universalus pritaikymas
- Ypač tinka jautriems paviršiams, pavyzdžiui, dažams ar medienai.
Suderinamas su visais K 5 klasės Kärcher slėginiais plovimo įrenginiais
- Puikiai tinka vėlesniam atnaujinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|615 x 108 x 51
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas /
* Remiantis gebėjimu išvalyti 50 proc. didesnį plotą nei su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu naudojant tokį patį energijos ir vandens kiekį. /
** Palyginti su suvokiamu triukšmo lygiu naudojant „Kärcher“ standartinį plokščios srovės antgalį. Tiksli reikšmė gali skirtis priklausomai nuo naudojamo įrenginio.
Suderinami įrenginiai
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedidelių namų fasadai
- Tvoros
- Teritorijos aplink namą ir sode
eco!Booster 145 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.