Aukšto slėgio plovykla K 5 Modular UM

K 5 yra idealus pagalbininkas reguliarioms valymo užduotims, pavyzdžiui, vidutiniškai užterštų automobilių, taip pat takelių ir kitų aplinkos paviršių valymui.

Aukšto slėgio plovimo įrenginys K 5 yra idealus įrankis reguliarioms valymo užduotims, skirtas vidutiniškai užterštų paviršių, pvz., transporto priemonių ir vidutinio dydžio sodo paviršių, valymui. Jo įrangą sudaro purškimo pistoletas, 8 m ilgio aukšto slėgio žarna, „Vario Power“ purkštuvas (VPS), purvo valymo antgalis su besisukančia taškine srove, įsisenėjusių nešvarumų šalinimui ir patikimas vandens filtras, apsaugantis siurblį nuo smulkių nešvarumų dalelių. Slėgis gali būti lengvai reguliuojamas tiesiog pasukant „Vario Power“ purkštuvą (VPS), tokiu būdu užtikrinamas ypač tikslingas ir švelnus paviršių valymas. Purvo valymo antgalis su besisukančia taškine srove užtikrina puikius valymo rezultatus, netgi valant įsisenėjusius nešvarumus. Visus priedus galima patogiai laikyti ant paties prietaiso.

Savybės ir privalumai
Integruota ploviklio siurbimo žarna
Integruota ploviklio siurbimo žarna
Patogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymas
Švarus laikymas
Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Dideli ratukai
Dideli ratukai
Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
  • Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis (bar) 20 - max. 145
Vandens srautas (l/h) max. 500
Našumas (m²/h) 40
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (W) 2100
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 6,2
Svoris (su pakuote) (kg) 9,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 302 x 346 x 849

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 8 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
  • Siurblio medžiaga: Aliuminis
  • Integruotas vandens filtras
  • Vandens siurbimas
