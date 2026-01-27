Aukšto slėgio plovykla K 5 Premium Smart Control Flex
K 5 Smart Control Flex aukšto slėgio plovimo įrenginys su „PremiumFlex“ žarna ir „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletu tinka net ypač sunkiai pašalinamiems nešvarumams valyti.
Dėl integruoto „Bluetooth" ryšio „K 5 Premium Smart Control Flex" aukšto slėgio plovimo įrenginį galima prijungti prie „Kärcher Home & Garden" programėlės. Programėlėje yra daug naudingų funkcijų, tokių kaip mobilusis konsultantas, kuris pateiks naudingų patarimų ir supažindins su gudrybėmis, įrenginių surinkimo ir priežiūros instrukcijos bei „Kärcher" aptarnavimo portalas. Taip pat įrenginyje numatytas padidintos galios režimas, į komplektą įeina „G 180 Q Smart Control" purškimo pistoletas su LCD ekranu ir „3-in-1 Multi Jet" purškimo antgalis. Slėgis nustatomas ant pačio purškimo pistoleto arba programėlėje, padedant mobiliajam konsultantui. LCD ekrane galima patikrinti, koks slėgio lygis yra nustatytas. Kiti įrenginio komponentai: „Plug 'n' Clean" ploviklių keitimo sistema, „PremiumFlex" aukšto slėgio žarna, aliumininė teleskopinė rankena, „Quick Connect" sistema aukšto slėgio žarnai prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir purškimo pistoleto, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis ypač patogi priedams laikyti, kad juos visada būtų lengva pasiekti.
Savybės ir privalumai
„Smart Control“ purškimo pistoletas su padidintos galios režimu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalisPurškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgiui reguliuoti arba valymo priemonei dozuoti. Numatytas padidintos galios režimas, padedantis pašalinti net įsisenėjusius nešvarumus. Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Prisijungiama prie Home & Garden programėlės per BluetoothKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Programėlė per Bluetooth perduoda optimalų slėgį įrenginiui.
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Žarnos ritė patogiam valdymui
- Aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą.
- Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti.
- Žemas svorio centras saugiai padėčiai net ant nelygių paviršių.
Išskirtinis efektyvumas.
- Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|13,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|17
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|417 x 306 x 584
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
- Išoriniai laipteliai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Sodo ir akmens sienos
