Aukšto slėgio plovykla K 5 Classic Home
Puikus valymo įrenginys: K5 Classic Home, įskaitant „Home Kit“ valymo rinkinį su T5 paviršiaus bei akmens ir fasado valymo priemone, yra lengvai sandėliuojamas ir transportuojamas.
K5 Classic Home idealiai tinka nereguliariam naudojimui ir vidutinio užterštumo nešvarumų šalinimui namuose. Nuo dviračių iki akmeninių sienų ir net visureigių valymui – dėl galingo universalaus variklio aukšto slėgio plovimo įrenginys užtikrina įspūdingus valymo rezultatus. „Home Kit“ rinkinys su akmens ir fasadų valymo priemone „3-in-1“ (1 l) ir paviršių valymo priemone T5 užtikrina veiksmingą lygių paviršių valymą nepaliekant jokių purslų. Prietaisas taip pat turi purškimo pistoletą su greito prijungimo sistema „Quick Connect“ ir 8 m ilgio aukšto slėgio žarną. VPS („Vario Power“ purškimo antgalis) leidžia naudotojui akimirksniu sureguliuoti slėgį taip, kad jis idealiai atitiktų valomą paviršių. Purvo antgalis išvalo net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus, o vandens filtras apsaugo siurblį nuo smulkių nešvarumų dalelių.
Savybės ir privalumai
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklioŽarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Teleskopinė rankenaTeleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
Ploviklio naudojimasValymo priemonės siurbimo žarna Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Patogus ir vietą taupantis priedų saugojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|188 x 252 x 445
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Teleskopinė rankena
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
- Išoriniai laipteliai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Sodo ir akmens sienos
- Fasadai
Priedai
Valymo priemonės
K 5 Classic Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.