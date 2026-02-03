Aukšto slėgio plovykla K 5 FJ Home
„K 5 FJ Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka vidutinio sunkumo nešvarumams reguliariai šalinti nuo automobilių, takų ir kitų paviršių aplink namus. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys ir putų antgalis.
„K 5 FJ Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginys taps idealiu pagalbininku atliekant reguliarius valymo darbus ir šalinant vidutinio sunkumo nešvarumus, pvz., nuo transporto priemonių ir vidutinio dydžio paviršių aplink namus. Įrenginio komplekte yra purškimo pistoletas, 8 m aukšto slėgio žarna, „Vario Power“ purškimo antgalis, rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku, skirtas sunkiai šalinamiems nešvarumams nuplauti, ir patikimas vandens filtras, saugantis siurblį nuo mažų nešvarumų dalelių. „Home Kit“ rinkinys, į kurį įeina T 5 paviršių valytuvas ir 1 l akmens ir fasadų valiklio, padės nuvalyti didesnius namų plotus, kartu saugodamas nuo vandens taškymosi. Taip pat komplekte yra putų antgalis ir 1 l automobilių šampūno, su kuriais ištirpdysite nešvarumus maksimalia galia. Visus į komplektą įeinančius priedus galima laikyti ant paties įrenginio.
Savybės ir privalumai
Integruota ploviklio siurbimo žarna
- Patogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas.
- Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymas
- Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Dideli ratukai
- Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
- Lengva manevruoti.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 145
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|2100
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|302 x 346 x 872
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Purškimo antgalio prailginimas
- Putų antgalis: 0.3 l
- Valymo priemonė: Automobilinis šampūnas 3-in1 RM 610
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
Priedai
Valymo priemonės
K 5 FJ Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.