Aukšto slėgio plovykla K 5 Smart Control Flex
K 5 Smart Control Flex aukšto slėgio plovimo įrenginys su „PremiumFlex“ žarna ir „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletu, tinkantis ypač atspariems nešvarumams šalinti.
K 5 Smart Control Flex aukšto slėgio plovimo įrenginį galima prijungti prie „Kärcher Home & Garden“ programėlės. Tai reiškia, kad savo išmaniajame telefone naudotojas gali rasti optimalią pagalbą daugeliui situacijų ir valymo užduočių ir pasiekti dar efektyvesnių valymo rezultatų. Programėlėje yra daug naudingų funkcijų, tokių kaip mobilusis konsultantas, kuris pateiks naudingų patarimų ir supažindins su gudrybėmis, įrenginių surinkimo ir priežiūros instrukcijos bei „Kärcher“ aptarnavimo portalas. Taip pat įrenginyje numatytas padidintos galios režimas, į komplektą įeina „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletas su LCD ekranu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalis. Slėgis nustatomas ant pačio purškimo pistoleto arba programėlėje, padedant mobiliajam konsultantui. LCD ekrane galima patikrinti, koks slėgio lygis yra nustatytas. Kiti įrenginio komponentai: „Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema, „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna, aliumininė teleskopinė rankena, „Quick Connect“ sistema aukšto slėgio žarnai prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir purškimo pistoleto, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis ypač patogi priedams laikyti, kad juos visada būtų lengva pasiekti.sada būtųlengva pasiekti.
Savybės ir privalumai
„Smart Control“ purškimo pistoletas su padidintos galios režimu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalisPurškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgiui reguliuoti arba valymo priemonei dozuoti. Numatytas padidintos galios režimas, padedantis pašalinti net įsisenėjusius nešvarumus. Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Prisijungiama prie Home & Garden programėlės per BluetoothKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Programėlė per Bluetooth perduoda optimalų slėgį įrenginiui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|13,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|405 x 306 x 584
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
