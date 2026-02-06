Aukšto slėgio plovykla K 6 Car
K 6 aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka naudoti dažnai ir didelėms purvo sankaupoms valyti nuo takų, didelių transporto priemonių ar baseinų. Komplekte yra automobilių valymo rinkinys.
„K 6 Car“ buvo sukurtas dažniems valymo darbams ir didelėms nešvarumų sankaupoms, kurios neretai susidaro ant takų, baseinų, didelių transporto priemonių ir kt. paviršių. Komplekte yra „Car Cleaning Kit“ automobilių valymo rinkinys, į kurį įeina putų antgalis, rotacinis plovimo šepetys ir 1 l automobilių šampūno. Į įrangos komplektą įeina priedai nuo purškimo pistoleto su praktišku „Quick Connect“ adapteriu ir 8 m ilgio aukšto slėgio žarnos iki patikimo vandens filtro, apsaugančio siurblį, „Vario Power“ purškimo antgalio ir rotacinio purškimo antgalio su taškiniu purkštuku. „Vario Power“ purškimo antgalio slėgį galima reguliuoti paprastu sukamuoju judesiu, o rotacinis antgalis greitai nuvalo net sunkiausiai pašalinamus nešvarumus.
Savybės ir privalumai
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 160
|Vandens srautas (l/h)
|max. 510
|Našumas (m²/h)
|50
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|2200
|Elektros laidas (m)
|5
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|302 x 346 x 849
Komplektacija
- Rinkinys automobiliui: Rotacinis plovimo šepetys, 0.3-litro putų antgalis, automobilio šampūnas trys viename, 1 l
- Valymo šluostė
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
Priedai
K 6 Car atsarginės dalys