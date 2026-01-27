Aukšto slėgio plovykla K 5 WCM
Našumas, kuris įtikina: K 5 WCM aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandeniu aušinamu galingu varikliu puikiai tiks valyti nešvarumus nuo takų, terasų ir transporto priemonių.
Darantis įspūdį našumas: K 5 WCM su galingu, ilgaamžiu ir vandeniu aušinamu varikliu akimirksniu pašalina nešvarumus. Takus, terasas ir transporto priemones nuplausite akimirksniu ieties pagalba. Vario Power purškimo antgalio slėgį galima patogiai reguliuoti tiesiog pasukant – ypač efektyviam ir švelniam valymui. Kitos puikios purvo šalintojo savybės yra besisukanti taškinė srovė ir vandens filtras, kuris patikimai apsaugo įrenginio siurblį nuo nešvarumų dalelių.
Savybės ir privalumai
Integruota ploviklio siurbimo žarna
- Patogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas.
- Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymas
- Žarną, purkštuvą, gaiduką ir laidą galima laikyti tiesiai prie įrenginio.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna
- Lanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę
- Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|12,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|15,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|369 x 329 x 901
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Vandeniu aušinamas variklis
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo ir akmens sienos
- Išoriniai laipteliai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 5 WCM atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.