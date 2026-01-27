Aukšto slėgio plovykla K 5 WCM Premium
Aukščiausios kokybės valymas, didelis našumas: K 5 WCM Premium aukšto slėgio plovimo mašina su vandeniu aušinamu varikliu ir žarnos ritė puikiai tinka takų, terasų ir transporto priemonių nešvarumams valyti.
Aukščiausia kokybė ir ilgaamžiškumas: K 5 WCM Premium su galingu vandeniu aušinamu varikliu akimirksniu pašalina nešvarumus. Takus, terasas ir transporto priemones galima valyti purškimo antgalių dėka. Slėgis gali būti lengvai nustatomas ant Vario Power purškimo antgalio (VPS) tiesiog pasukant – ypač tikslingai, nekenksmingam paviršių valymui. Kitos puikios purvo šalintojo savybės yra besisukanti taškinė srovė, integruota žarnos ritė, skirta patogiai laikyti prie įrenginio, taip pat integruotas vandens filtras, kuris patikimai apsaugo siurblį nuo nešvarumų dalelių.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Žarnos ritė praktiškam laikymuiTvarka ir vietos taupymas: su praktiška žarnos rite aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir patogiai pasiekiama. Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|13
|Svoris (su pakuote) (kg)
|17,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|369 x 389 x 901
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Vandeniu aušinamas variklis
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
Pritaikymo sritys
- Sodo ir akmens sienos
- Išoriniai laipteliai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 5 WCM Premium atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.