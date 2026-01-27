Aukšto slėgio plovykla K 5 Classic
Aukšto slėgio plovimo įrenginį K5 Classic, su inovatyvia žarnos laikymo vieta, lengva transportuoti ir sandėliuoti, todėl jis idealiai tinka reguliariems vidutinio užterštumo valymo darbams.
K5 Classic pasižymi maksimaliu patogumu ir didele galia. Dėl inovatyvios žarnos laikymo koncepcijos aukšto slėgio žarną po naudojimo galima lengvai ir saugiai suvynioti ant įrenginio korpuso. Kompaktiškų išmatavimų dėka šį įrenginį patogu transportuoti ir laikyti bet kurioje vietoje – ant lentynos ar automobilio bagažinėje. Reguliuojamo aukščio teleskopinė rankena suteikia dar daugiau patogumo dirbant. Įrenginys taip pat turi greito prijungimo „Quick Connect“ purškimo pistoletą, 8 m ilgio aukšto slėgio žarną, „Vario Power“ purkštuvą (VPS), purvo valymo antgalį ir vandens filtrą. Aukšto slėgio plovimo įrenginį K5 Classic su universaliu varikliu ir pasižymintis 40 m²/h valymo našumu idealiai tinka reguliariems vidutinio užterštumo valymo darbams.
Savybės ir privalumai
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklioŽarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Teleskopinė rankenaTeleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
Ploviklio naudojimasValymo priemonės siurbimo žarna Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Patogus ir vietą taupantis priedų saugojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|188 x 252 x 445
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Teleskopinė rankena
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
- Išoriniai laipteliai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Sodo ir akmens sienos
- Fasadai
Priedai
Valymo priemonės
K 5 Classic atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.