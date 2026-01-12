Aukšto slėgio plovykla K 5 Premium Smart Control Home
K5 Premium Smart Control: plovimo įrenginys valdomas aplikacijos pagalba per "Bluetooth" ryšį. Papildomos galios rėžimas. Komplekte su purškimo pistoletu G 180 Q Smart Control, 3-in-1 Multi Jet purškimo antgaliu ir žarnos rite, ir "Home Kit" priežiūros rinkiniu.
Dėl integruoto „Bluetooth“, aukšto slėgio plovimo įrenginį K 5 Premium Control įrenginį galima prijungti prie „Kärcher Home & Garden“ aplikacijos jūsų išmaniajame įrenginyje. Tai reiškia, kad vartotojas gauna visą reikalingą informaciją aplikacijos dėka, nesvarbu ką valysite ir koks nešvarus bus valomas paviršius, gautos informacijos dėka pasieksite geriausius valymo rezultatus. Programėlė siūlo ir daugiau naudingų funkcijų, tokių kaip konsultantas su naudingais patarimais ir gudrybėmis, įrenginio paruošimo darbui instrukcijas, priežiūros ir taisymo instrukcijas, taip pat prieigą prie „Kärcher Service“ portalo. Įrenginyje integruotas "Boost" slėgio padidinimo režimas, komplekte G 180 Q Smart Control purkštuvas su LCD ekranu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalis. Vandens slėgis reguliuojamas tiesiogiai ant purškimo pistoleto arba perduodamas į purškimo pistoletą mobiliosios aplikacijos aplikacijos konsultanto pagalba. Skystųjų kristalų ekrane galite patikrinti slėgio lygio nustatymus, ar galima įjungti „Boost“ režimą, patikrinti įrenginio veikimo nustatymus. Komplektą sudaro: namų priežiūros rinkinys "Home kit", kurį sudaro T 5 paviršiaus valiklis ir 1 litras „3-in-1“ akmens valiklio, žarnos ritė patogiam valdymui, Plug’n’Clean plovimo priemonių sistema, aukštos kokybės aliuminio teleskopinė rankena, skirta patogiam įrangos bei priedų transportavimui ir laikymui.
Savybės ir privalumai
Prisijungiama prie Home & Garden programėlės per Bluetooth
- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Programėlė per Bluetooth perduoda optimalų slėgį įrenginiui.
„Boost“ režimas suteikia papildomos galios kovojant su purvu
- „Boost“ režimas padidina valymo efektyvumą ir taupo laiką.
- Leidžia efektyviai nuvalyti įsisenėjusius nešvarumus.
Smart Control purškimo pistoletas ir 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Purškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgio ar ploviklio dozavimui.
- Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį
- Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Žarnos ritė patogiam valdymui
- Aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą.
- Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti.
- Žemas svorio centras saugiai padėčiai net ant nelygių paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|13,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|19,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|414 x 306 x 588
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
