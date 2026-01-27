Aukšto slėgio plovykla K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
Ribotoji laida K 5 Power Control Flex Home & Brush Jubiliejinisis leidimas su specialiais priedais, skirtais įmonės 90-mečiui paminėti.
K 5 Power Control Flex Home & Brush Jubiliejinisis leidimas, skirtas įmonės 90-mečiui paminėti, pasižymi ribotu spalvų pasirinkimu ir specialiais priedais. Šiuo aukšto slėgio plovimo įrenginiu galima valyti bet kokį paviršių, pasirinkus tinkamą slėgį. „Kärcher Home & Garden“ programėlėje integruotas patarimų konsultantas padeda naudotojui pasirinkti tinkamą slėgį, teikdamas praktinius patarimus kiekvienoje valymo situacijoje ir užduotyje – tobulam valymo rezultatui pasiekti. Aukšto slėgio plovimo įrenginys taip pat džiugina „Kärcher Plug 'n' Clean“ ploviklių sistema, užtikrinančia paprastą ploviklių keitimą, „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna patogumui, aukštos kokybės aliuminio teleskopine rankena lengvam transportavimui, „Quick Connect“ sistema, taupančia laiką ir pastangas prijungiant bei atjungiant aukšto slėgio žarną nuo įrenginio ir pistoleto, bei parkavimo padėtimi, užtikrinančia visada lengvai pasiekiamus priedus. Komplekte yra „Home & Brush“ rinkinys su T 5 paviršiaus valymo antgaliu, 1 litru akmens ir fasadų valiklio, 1 litru universalaus valiklio ir WB 60 plovimo šepetėliu.
Savybės ir privalumai
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Išskirtinis efektyvumas.
- Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|12,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|19,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|405 x 306 x 584
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Plovimo šepetys
- Valymo priemonė: Universalus valiklis RM 626
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 160 Q Power Control purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
Priedai
Valymo priemonės
K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.