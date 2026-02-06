Aukšto slėgio plovykla K 6

K 6 aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka naudoti dažnai ir didelėms purvo sankaupoms valyti nuo takų, didelių transporto priemonių ar baseinų.

K 6 buvo sukurtas dažniems valymo darbams ir didelėms nešvarumų sankaupoms, kurios neretai susidaro ant takų, baseinų, didelių transporto priemonių ir kt. paviršių. Įrangos komplekte rasite priedus nuo purškimo pistoleto su praktišku „Quick Connect“ adapteriu ir 8 m ilgio aukšto slėgio žarna iki patikimo vandens filtro, apsaugančio siurblį, „Vario Power“ purškimo antgalio ir rotacinio purškimo antgalio su taškiniu purkštuku. „Vario Power“ purškimo antgalio slėgį galima reguliuoti paprastu sukamuoju judesiu, o rotacinis antgalis greitai nuvalo net sunkiausiai pašalinamus nešvarumus.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 6: Integruota ploviklio siurbimo žarna
Patogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Aukšto slėgio plovykla K 6: Švarus laikymas
Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Aukšto slėgio plovykla K 6: Greito sujungimo sistema Quick Connect.
Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Dideli ratukai
  • Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis (bar) 20 - max. 160
Vandens srautas (l/h) max. 510
Našumas (m²/h) 50
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (W) 2200
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 6,2
Svoris (su pakuote) (kg) 9,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 302 x 346 x 849

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 8 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
  • Siurblio medžiaga: Aliuminis
  • Integruotas vandens filtras
Aukšto slėgio plovykla K 6
Priedai
Valymo priemonės
K 6 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.