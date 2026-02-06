Aukšto slėgio plovykla K 5 Classic Car & Home
Lengvas ir patogus: „K5 Classic Car & Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginį lengva transportuoti, be to galima ypač greitai sutvarkyti ir padėti saugoti. Komplekte yra automobilių valymo rinkinys „Car Cleaning Kit“ ir „Home Kit“ rinkinys.
„K5 Classic Car & Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka naudoti retkarčiais, kai reikia pašalinti vidutinio sunkumo nešvarumus. Nuo dviračių iki akmeninių sienų ir net visureigių – dėl savo galingo universalaus variklio aukšto slėgio plovimo įrenginys užtikrina akinančius valymo rezultatus. Automobilių valymo rinkinys garantuoja efektyvų transporto priemonių valymą. 0,3 l putų antgalis formuoja kibias putas ir padeda optimaliai gerai ištirpdyti nešvarumus, o rotacinis plovimo šepetys efektyviai pašalina pilką plėvelę. „Home Kit“ namų valymo rinkinys kartu su „trys viename“ akmens ir fasado valikliu (1 l) ir T5 paviršių valytuvu garantuoja ypač veiksmingą lygių paviršių plovimą be tiškalų. Be to, įrenginio komplekte yra purškimo pistoletas su „Quick Connect“ sistema ir 8 m aukšto slėgio žarna. Su „Vario Power“ purškimo antgaliu naudotojas gali akimirksniu reguliuoti slėgį, atsižvelgdamas į plaunamą paviršių. Rotacinis purškimo antgalis pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus, o vandens filtras apsaugo siurblį nuo mažų nešvarumų dalelių.
Savybės ir privalumai
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklioŽarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Teleskopinė rankenaTeleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
Ploviklio naudojimasValymo priemonės siurbimo žarna Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Patogus ir vietą taupantis priedų saugojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|188 x 252 x 445
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Purškimo antgalio prailginimas
- Rotacinis plovimo šepetys
- Putų antgalis: 0.3 l
- Valymo šluostė
- Valymo priemonė: Automobilinis šampūnas 3-in1 RM 610
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Teleskopinė rankena
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
- Išoriniai laipteliai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Sodo ir akmens sienos
- Fasadai
Priedai
Valymo priemonės
K 5 Classic Car & Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.