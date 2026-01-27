Aukšto slėgio plovykla K 5 FJ
„K 5 FJ“ aukšto slėgio plovimo įrenginys taps idealiu pagalbininku reguliariai šalinant vidutinio sunkumo nešvarumus nuo automobilių, takų ir kitų paviršių aplink namus. Komplekte yra putų antgalis.
„K 5 FJ“ aukšto slėgio plovimo įrenginys – idealus įrankis atliekant reguliarius valymo darbus ir šalinant vidutinio sunkumo nešvarumus, pvz., nuo transporto priemonių ir vidutinio dydžio paviršių aplink namus. Įrenginio komplekte yra purškimo pistoletas, 8 m ilgio aukšto slėgio žarna, „Vario Power“ purškimo antgalis, rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku, skirtas sunkiausiai šalinamiems nešvarumams nuplauti, putų antgalis, kuris padės ištirpdyti nešvarumus maksimalia galia, ir patikimas vandens filtras, saugantis siurblį nuo mažų nešvarumų dalelių patekimo. Slėgį galima lengvai reguliuoti tiesiogiai ant „Vario Power“ purškimo antgalio tiesiog jį pasukant – valymas bus ypač tikslinis, tačiau švelnus paviršiams. Rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku užtikrina išimtinai kruopštų valymą net jei nešvarumai yra sunkiai pašalinami. Visus priedus galima lengvai laikyti ant paties įrenginio.
Savybės ir privalumai
Integruota ploviklio siurbimo žarna
- Patogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas.
- Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymas
- Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Dideli ratukai
- Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
- Lengva manevruoti.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 145
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|2100
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|302 x 346 x 872
Komplektacija
- Putų antgalis: 0.3 l
- Valymo priemonė: Automobilinis šampūnas 3-in1 RM 610
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
