Aukšto slėgio plovykla K 5 Premium Power Control Flex
Dar daugiau kontrolės: „K 5 Premium Power Control Flex“ aukšto slėgio plovimo įrenginys su „PremiumFlex“ žarna ir „G 160 Q Power Control“ purškimo pistoletu tinka net ypač sunkiai pašalinamiems nešvarumams valyti visuose namuose. Komplekte yra žarnos ritė.
Naudojant „K 5 Premium Power Control Flex“ aukšto slėgio plovimo įrenginį, kiekvieną paviršių galima nuvalyti tinkamu slėgiu. Į „Kärcher Home & Garden“ programėlę integruotas mobilusis konsultantas padeda naudotojui pasirinkti tinkamą slėgį, pateikdamas praktinių patarimų apie kiekvieną situaciją ir valymo užduotį, kad valymo rezultatai būtų puikūs. Slėgio lygį galima lengvai reguliuoti pasukant purškimo antgalį arba patikrinti ant „G 160 Q Power Control“ purškimo pistoleto, todėl užtikrinama maksimali kontrolė. Taip pat aukšto slėgio plovimo įrenginys tikrai padarys įspūdį „Kärcher Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema, su kuria ploviklį pakeisite be jokių pastangų, daugiau patogumo užtikrinančia „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna, aukštos kokybės aliuminine teleskopine rankena, palengvinančia transportavimą, „Quick Connect“ sistema, su kuria kur kas greičiau ir patogiau prijungsite ir atjungsite aukšto slėgio žarną nuo įrenginio ir purškimo pistoleto, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis ypač patogi priedams laikyti, kad juos visada būtų lengva pasiekti. Įrenginio valdymas yra itin paprastas dėl patogios žarnos ritės.
Savybės ir privalumai
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Žarnos ritė patogiam valdymui
- Aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą.
- Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti.
- Žemas svorio centras saugiai padėčiai net ant nelygių paviršių.
Išskirtinis efektyvumas.
- Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|12,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|417 x 306 x 584
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 160 Q Power Control purškimo pistoletas
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
K 5 Premium Power Control Flex atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.