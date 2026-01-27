Aukšto slėgio plovykla K 5 Basic
K5 aukšto slėgio plovimo įrenginys su varikliu aušinamu vandeniu. Įrenginio dėka nuplausite didelių transporto priemonių, akmeninių sienų ar dviračių vidutiniškai užterštus paviršius.
K5 suteikia blizgesį didelių transporto priemonių, akmeninių sienų ar dviračių vidutiniškai užterštiems paviršiams. Aukšto slėgio plovimo įrenginyje integruotas galingas vandeniu aušinamas variklis su purškimo pistoletu ir Quick Connect greito sujungimo sistema bei 8 m aukšto slėgio žarna. Vario Power purškimo antgalis (VPS), skirtas patogiam slėgio reguliavimui pagal poreikius ir švelniam jautrių paviršių valymui, taip pat purvo antgalis su galinga besisukančia taškine srove, kad būtų galima lengvai susidoroti su sunkiai įveikiamais nešvarumais. Vandens filtras skirtas apsaugoti įrenginį. Komplekte su P&C universaliu valikliu.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.Šiuolaikinis vandeniu aušinamas variklis jus tikrai nustebins ilgu tarnavimo laiku bei aukštu efektyvumu.
RankenaPatogiam traukimo aukščiui.
Dideli ratukaiSaugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|11,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|15
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|341 x 325 x 867
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: Standartinė greita jungtis
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
- Išoriniai laipteliai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Sodo ir akmens sienos
Priedai
Valymo priemonės
K 5 Basic atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.