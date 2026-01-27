Aukšto slėgio plovykla K 5 Basic

K5 aukšto slėgio plovimo įrenginys su varikliu aušinamu vandeniu. Įrenginio dėka nuplausite didelių transporto priemonių, akmeninių sienų ar dviračių vidutiniškai užterštus paviršius.

K5 suteikia blizgesį didelių transporto priemonių, akmeninių sienų ar dviračių vidutiniškai užterštiems paviršiams. Aukšto slėgio plovimo įrenginyje integruotas galingas vandeniu aušinamas variklis su purškimo pistoletu ir Quick Connect greito sujungimo sistema bei 8 m aukšto slėgio žarna. Vario Power purškimo antgalis (VPS), skirtas patogiam slėgio reguliavimui pagal poreikius ir švelniam jautrių paviršių valymui, taip pat purvo antgalis su galinga besisukančia taškine srove, kad būtų galima lengvai susidoroti su sunkiai įveikiamais nešvarumais. Vandens filtras skirtas apsaugoti įrenginį. Komplekte su P&C universaliu valikliu.

Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.
Išskirtinis efektyvumas.
Šiuolaikinis vandeniu aušinamas variklis jus tikrai nustebins ilgu tarnavimo laiku bei aukštu efektyvumu.
Rankena
Rankena
Patogiam traukimo aukščiui.
Dideli ratukai
Dideli ratukai
Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 230
Dažnis (Hz) 50
Vandens slėgis (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Vandens srautas (l/h) max. 500
Našumas (m²/h) 40
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (kW) 2,1
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 11,5
Svoris (su pakuote) (kg) 15
Matmenys (I x P x A) (mm) 341 x 325 x 867

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: Standartinė greita jungtis
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 8 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
  • Teleskopinė rankena
  • Vandeniu aušinamas variklis
  • Integruotas vandens filtras
  • Vandens siurbimas
Aukšto slėgio plovykla K 5 Basic
Pritaikymo sritys
  • Dviračiai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Nedideli automobiliai
  • Išoriniai laipteliai
  • Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
  • Sodo ir akmens sienos
Priedai
Valymo priemonės
K 5 Basic atsarginės dalys

