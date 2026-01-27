Aukšto slėgio plovykla K 5 WCM Premium Home
Aukšto slėgio plovimo įrenginys K 5 WCM Premium Home su vandeniu aušinamu varikliu ir žarnos rite puikiai tinka valyti nešvarumus nuo takų, terasų ir transporto priemonių. Komplekte su namų rinkiniu.
Našumas ir ilgaamžiškumas: K 5 WCM Premium Home su galingu vandeniu aušinamu varikliu akimirksniu pašalina nešvarumus. Takus, terasas ir transporto priemones prireikus nuplausite purškimo antgalių pagalba. Vario Power purškimo antgalio (VPS) slėgį galima paprasta nustatyti tiesiog pasukant – ypač tikslingai ir švelniai paviršiams valyti. Namų rinkinį sudaro T 5 paviršiaus valiklis ir 1 litras akmens ir fasadų valiklio 3-in-1. Kitos puikios įrenginio savybės yra besisukanti taškinė srovė, integruota žarnos ritė, skirta praktiškai laikyti prie įrenginio, įmontuotas vandens filtras, patikimai apsaugo siurblį nuo nešvarumų dalelių.
Savybės ir privalumai
Išskirtinis efektyvumas.Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Žarnos ritė praktiškam laikymuiTvarka ir vietos taupymas: su praktiška žarnos rite aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir patogiai pasiekiama. Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|13
|Svoris (su pakuote) (kg)
|18,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|369 x 389 x 901
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 8 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Vandeniu aušinamas variklis
- Siurblio medžiaga: Aliuminis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo ir akmens sienos
- Išoriniai laipteliai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 5 WCM Premium Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.