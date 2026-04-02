Aukšto slėgio plovykla K 5 Smart Control WSK
Per Bluetooth jungiasi prie Home&Garden aplikacijos tobuliems valymo rezultatams: aukšto slėgio plovimo įrenginys K 5 Smart Control WSK su žarnų rinkinys valymui aukštu slėgiu arba sodo laistymui.
Integruoto Bluetooth dėka aukšto slėgio plovimo įrenginį K 5 Smart Control galima prijungti prie Kärcher Home & Garden programėlės. Tai reiškia, kad vartotojas yra optimaliai palaikomas per išmanųjį telefoną atliekant įvairias valymo užduotis ir gali pasiekti dar efektyvesnių valymo rezultatų. Programėlėje yra daug naudingų funkcijų, pvz., programų konsultantas su naudingų patarimų ir gudrybių, įrenginio paruošimo darbui, priežiūros instrukcijos, taip pat Kärcher paslaugų portalas. Įrenginyje taip pat yra papildomas "Boost" režimas, G 180 Q Smart Control pistoletas su LCD ekranu ir 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis. Slėgis nustatomas ant paties pistoleto arba perkeliamas iš programėlės į pistoletą, padedant taikymo konsultantui. Skystųjų kristalų ekrane galite patikrinti, koks slėgio lygis nustatytas, ar galima įjungti "Boost" režimą, ar įrenginys vis dar veikia laukimo režimu. Su pridedamu žarnų rinkiniu – kurį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (3/4 colio), G3/4 čiaupo adapteris, 1 universali žarnos jungtis ir universali jungtis su Aqua Stop – K 5 Smart Control WSK yra paruoštas darbui iš karto.
Savybės ir privalumai
Prisijungiama prie Home & Garden programėlės per Bluetooth
- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Programėlė per Bluetooth perduoda optimalų slėgį įrenginiui.
„Boost“ režimas suteikia papildomos galios kovojant su purvu
- „Boost“ režimas padidina valymo efektyvumą ir taupo laiką.
- Leidžia efektyviai nuvalyti įsisenėjusius nešvarumus.
Smart Control purškimo pistoletas ir 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Purškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgio ar ploviklio dozavimui.
- Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį
- Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Novatoriška Kärcher ploviklių buteliukų keitimo sistema.
- Greitam ir patogiam ploviklių naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Kärcher plovikliai padidina valymo efektyvumą, apsaugo ir tausoja paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|13,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|20,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|402 x 306 x 588
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 10 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
- Sodo žarna: 10 m
Įranga
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedideli automobiliai
- Išoriniai laipteliai
- Vidutinio dydžio transporto priemonės ir automobiliai
- Sodo ir akmens sienos
