Aukšto slėgio įrenginių priedai
Idealus pagalbininkas kiekvienam iššūkiui jūsų namuose: naudodami „Kärcher“ priedus, galite tiksliai ir patogiai išplėsti slėgio plovimo įrenginio panaudojimo galimybes.
TIESIOG WOW. IR WOW. IR WOW
Atskleiskite visą aukšto slėgio plovimo įrenginio potencialą su tinkamais priedais. Kad ir koks iššūkis iškiltų valant, visada išliksite pranašesni: nebus per aukštų sienų, sunkiai prieinamų vietų, o nešvarumai taps lengvai įveikiami, aukšto slėgio plovimo įrenginio ir tinkamų priedų dėka. Atraskite pritaikymo įvairovę įvairiose situacijose.
Pritaikymo sritys
Automobilių, motociklų ir kitų įrenginių valymas.
Valykite savo automobilį kaip ekspertas: pradedant putų purkštuku kuris skirtas tolygiam ploviklio pasiskirstymui ir įvairiais minkštais plovimo šepečiais, švelniai valančiais dažų paviršius, iki purvo pašalinimo iš sunkiai pasiekiamų ratlankių vietų. Mūsų valymo sprendimai užtikrina blizgančius paviršius ir besišypsančius veidus, matant puikius valymo rezultatus.
Grindų paviršių ir laiptų ir pakopų valymas
Šaltasis sezonas palieka pėdsakus lauko teritorijose. Naudojant tinkamus priedus, samanos, kerpės ar žalieji sluoksniai terasose ir balkonuose gali būti greitai ir kruopščiai pašalinti.
„T-Racer“ modeliai ypač tinka valyti dideliems akmens ar medžio paviršių plotams, nes valymo purkštukų atstumą iki žemės galima individualiai reguliuoti. „Kärcher“ taip pat turi tinkamą valymo sprendimą mažesnėms vietoms, tokioms kaip laiptų aikštelės. Dėl galingo aukšto slėgio purkštuko ir rankinio šepečio derinio šie priedai yra puikus universalus ginklas nuo purvo.
Visapusiškai švarai - kad kieme jaustumėtės tai pat gerai kaip ir namuose.
Sunkiai prieinamų vietų valymas
Pritaikius teleskopinį valymo šepetį, su aukšto slėgio įrenginiu galite išvalyti net aukštai esančius ir net atokius plotus.
Visa (valymo) galia prieš jums akis: kartu su fasado ir stiklo valymo priedu sienas ir didelius stiklo paviršius, pavyzdžiui, žiemos soduose, galima lengvai ir efektyviai išvalyti aukštu slėgiu.
Lietvamzdžių ir vamzdžių valymas
Užsikišo lietvamzdžiai ar kanalizacija? Tai jau praeitis! „Kärcher“ stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys pašalina kamščius ir nešvarumus kanalizacijose, stogo latakuose ir lietvamzdžiuose.