eco!Booster 120
eco!Booster – puikus pasirinkimas jautriems paviršiams, užtikrinantis 50 % didesnį valymo efektyvumą nei įprastas Kärcher plokščiasis srautas, kartu taupant vandenį, energiją ir laiką.
Valyti jautrius paviršius efektyviai ir kruopščiai dar niekada nebuvo taip lengva, greita ir ekonomiška. eco!Booster, pasižymintis 50 % didesniu valymo našumu ir tokiu pačiu išteklių naudojimu, užtikrina 50 % didesnį vandens ir energijos efektyvumą, lyginant su standartiniu Kärcher plokščiasraučiu antgaliu. Tai patvirtino nepriklausomi bandymai. Dėl to valymas tampa itin kruopštus ir greitas, taupant jūsų laiką, vandenį bei energiją. Dėl tolygaus purškimo net ir jautrūs paviršiai, tokie kaip dažyti ar mediniai, valomi be rizikos, o nešvarumai pašalinami labai efektyviai. Be to, eco!Booster yra patogus naudoti: nepaisant didesnio valymo pajėgumo, subjektyvus triukšmo lygis yra 25 % mažesnis nei naudojant standartinį Kärcher plokščiasrautį antgalį. eco!Booster 120 tinka visiems Kärcher K 2 ir K 3 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams.
Savybės ir privalumai
50 % didesnis valymo efektyvumas, palyginti su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu.
- Kruopštus, greitas ir tvaresnis valymas.
50 % didesnis vandens naudojimo efektyvumas*
- Taupo vandenį.
50 % didesnis energijos vartojimo efektyvumas*
- Taupo energiją.
Iki 25 % mažesnis suvokiamo triukšmo lygis**
- Tylesnis naudojant.
Labai universalus pritaikymas
- Ypač tinka jautriems paviršiams, pavyzdžiui, dažams ar medienai.
Suderinamas su visais Kärcher K 2 ir K 3 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Puikiai tinka vėlesniam atnaujinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|452 x 104 x 42
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas /
* Remiantis gebėjimu išvalyti 50 proc. didesnį plotą nei su „Kärcher“ standartiniu plokščios srovės antgaliu naudojant tokį patį energijos ir vandens kiekį. /
** Palyginti su suvokiamu triukšmo lygiu naudojant „Kärcher“ standartinį plokščios srovės antgalį. Tiksli reikšmė gali skirtis priklausomai nuo naudojamo įrenginio.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai
- Nedidelių namų fasadai
- Tvoros
- Teritorijos aplink namą ir sode
eco!Booster 120 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.