Aukšto slėgio plovykla K 3 Premium Power Control Home *EU
Premium versija K3 Power Control aukšto slėgio įrenginys kartu su žarnos rite. Aplikacijoje integruoto konsultanto dėka vartotojui suteikiama naudingų patarimų - geresniems plovimo rezultatams pasiekti. Komplekte su namų priežiūros rinkiniu.
Štai kaip turi atrodyti modernus valymas aukštu slėgiu: su naudingu aplikacijos konsultantu, kuris padeda naudotojui "Home&Garden"aplikacijos pagalba. Aplikacijoje gausu patarimų kiekvienai valymo situacijai - geresniems rezultatams pasiekti.su Karcher K3 Premium Power Control. Aplikacija suteikia visapusišką aptarnavimą vartotojui - įskaitant ir suteikiamą informaciją įrenginyje, bei nuorodą į Karcher service portalą. Dar viena naudinga funkcija: slėgio lygis gali būti nustatomas ant purškimo purškimo ieties ir patikrinamas G 120 Q Power Control purkštuvo ekrane.Tai užtikrina, kad kiekvienam valomam paviršiui būtų parenkamas idealus slėgis."Home Kit" rinkinys, užtikrina didesnį ploto išvalymą be purslų.Į šį rinkinį įeina T 1 paviršių valiklis ir 500 mililitrų "Patio & Deck talpos valiklis skirtas terasoms ir balkonams valyti. Valiklius lengva paskirstyti ant valomų paviršių,dėl aukšto slėgio įrenginyje integruotos talpos valikliams.Dėl patogios žarnos ritės, daugiafunkcio stovo su priedų ir kabelių laikikliais bei Karcher Quick Conect sistemos įrenginį dar patogiau naudoti. Stovas taip pat gali būti naudojamas kaip antroji rankena nešiojimu.
Savybės ir privalumai
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Žarnos ritė patogiam valdymuiAukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą. Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti. Žemas svorio centras saugiai padėčiai net ant nelygių paviršių.
Valymo sprendimas su talpa
- Švaru ir patogu – ploviklio baką galima išimti užpildymui.
- Praktiška valymo priemonės talpa supaprastina valymo priemonių naudojimą.
- Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|340 x 281 x 677
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q Power Control
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 7 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Talpa
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
Priedai
Valymo priemonės
