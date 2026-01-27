Akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys K 2 Battery Set

Su 36 V keičiama baterija ir įkrovikliu: K 2 Battery didelio našumo, akumuliatorinis, aukšto slėgio įrenginys yra idealus įvairioms užduotims be elektros tinklo maitinimo.

Nėra elektros maitinimo? Jokių problemų! Naujieji akumuliatoriniai įrenginiai iš 36 V Kärcher akumuliatorinių įrenginių platformos, užtikrina valymo užduočių lankstumą. Ar tai bus sodo baldai, šiuškliadėžės, automobiliai ar valtys – K 2 Battery slėginis įrenginys puikiai tiks mažesnio masto valymo darbams aplink namus. Standartinis, padidinto slėgio ir plovimo priemonės režimai leidžia vartotojui atlikti valymo užduotis su tinkamu slėgiu. Atskiri slėgio lygiai nustatomi tiesiog perjungiant purškimo antgalį. Siekiant užtikrinti dar didesnį lankstumą, Karcher siurbiamoji žarna taip pat gali būti prijungta prie alternatyvių vandens tiekimo šaltinių. Dėka „Realaus laiko" technologijos, baterijos informacija matoma LCD ekrane. Veikimo ir įkrovimo metu, baterijos talpa rodoma minutėmis, o ne darbo metu – procentais. Komplektuojama su ilgalaike ir galinga ličio jonų baterija bei įkrovikliu, kurie tinka visiems įrenginiams, priklausantiems 36 V Kärcher akumuliatorinių įrenginių platformai.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys K 2 Battery Set: 36 V Karcher „Battery Power“ keičiamas akumuliatorius
36 V Karcher „Battery Power“ keičiamas akumuliatorius
Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Tinka visiems įrenginiams iš 36 V „Battery Power“ akumuliatorinių įrenginių platformos. Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
Akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys K 2 Battery Set: Aukšto slėgio pistoletas su slėgio lygio ekranu
Aukšto slėgio pistoletas su slėgio lygio ekranu
Skirtingi purškimo antgaliai užtikrina tris skirtingus slėgio lygius optimaliems paviršių rezultatams. Indikatorius ant aukšto slėgio pistoleto leidžia lengvai kontroliuoti pasirenkamą slėgio lygį.
Akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys K 2 Battery Set: Vandens siurbimas
Vandens siurbimas
Tinka su Kärcher siurbimo žarnomis. Siurbimo žarna perkama atskirai.
Ploviklio naudojimas
  • Valymo priemonės siurbimo žarna
  • Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų laikiklis
  • Žarna, purškimo antgaliai ir pistoletas saugomi švariai ir kompaktiškai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
  • Greitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 36 V akumuliatorių platforma
Vandens slėgis (bar) max. 110
Slėgio lygis Aukštas slėgis
Vandens srautas (l/h) 340
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 36
Talpa (Ah) 5
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) 14 (5,0 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (h) 9
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 4,5
Svoris (su pakuote) (kg) 8,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 245 x 303 x 629

Komplektacija

  • Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
  • Akumuliatorius: 36 V / 0.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 36 V Battery Power akumuliatorių standartinis įkroviklis (1 vnt.)
  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q, Extended
  • Vienos padėties purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 4 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
  • Integruotas vandens filtras
Akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys K 2 Battery Set
Akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys K 2 Battery Set
Akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys K 2 Battery Set
Videos
Pritaikymo sritys
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Terasos
  • Nedideli automobiliai
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Dviračiai
  • Valtys
  • Šiukšliadėžės
  • Lauko žaislai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Battery Set atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.