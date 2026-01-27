Akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys K 2 Battery Set
Su 36 V keičiama baterija ir įkrovikliu: K 2 Battery didelio našumo, akumuliatorinis, aukšto slėgio įrenginys yra idealus įvairioms užduotims be elektros tinklo maitinimo.
Nėra elektros maitinimo? Jokių problemų! Naujieji akumuliatoriniai įrenginiai iš 36 V Kärcher akumuliatorinių įrenginių platformos, užtikrina valymo užduočių lankstumą. Ar tai bus sodo baldai, šiuškliadėžės, automobiliai ar valtys – K 2 Battery slėginis įrenginys puikiai tiks mažesnio masto valymo darbams aplink namus. Standartinis, padidinto slėgio ir plovimo priemonės režimai leidžia vartotojui atlikti valymo užduotis su tinkamu slėgiu. Atskiri slėgio lygiai nustatomi tiesiog perjungiant purškimo antgalį. Siekiant užtikrinti dar didesnį lankstumą, Karcher siurbiamoji žarna taip pat gali būti prijungta prie alternatyvių vandens tiekimo šaltinių. Dėka „Realaus laiko" technologijos, baterijos informacija matoma LCD ekrane. Veikimo ir įkrovimo metu, baterijos talpa rodoma minutėmis, o ne darbo metu – procentais. Komplektuojama su ilgalaike ir galinga ličio jonų baterija bei įkrovikliu, kurie tinka visiems įrenginiams, priklausantiems 36 V Kärcher akumuliatorinių įrenginių platformai.
Savybės ir privalumai
36 V Karcher „Battery Power“ keičiamas akumuliatoriusRealaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Tinka visiems įrenginiams iš 36 V „Battery Power“ akumuliatorinių įrenginių platformos. Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
Aukšto slėgio pistoletas su slėgio lygio ekranuSkirtingi purškimo antgaliai užtikrina tris skirtingus slėgio lygius optimaliems paviršių rezultatams. Indikatorius ant aukšto slėgio pistoleto leidžia lengvai kontroliuoti pasirenkamą slėgio lygį.
Vandens siurbimasTinka su Kärcher siurbimo žarnomis. Siurbimo žarna perkama atskirai.
Ploviklio naudojimas
- Valymo priemonės siurbimo žarna
- Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų laikiklis
- Žarna, purškimo antgaliai ir pistoletas saugomi švariai ir kompaktiškai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Greitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Vandens slėgis (bar)
|max. 110
|Slėgio lygis
|Aukštas slėgis
|Vandens srautas (l/h)
|340
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Talpa (Ah)
|5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|14 (5,0 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (h)
|9
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|245 x 303 x 629
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 36 V / 0.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 36 V Battery Power akumuliatorių standartinis įkroviklis (1 vnt.)
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q, Extended
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 4 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Terasos
- Nedideli automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
- Valtys
- Šiukšliadėžės
- Lauko žaislai
